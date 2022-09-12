快篩變數學！媽帶娃看診「做2次快篩是2條線」　醫神反應獲讚

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增3萬1854例本土個案，仍有7縣市病例破千。兒科醫師徐嘉賢在臉書PO文分享工作趣事，日前有一對父母帶孩子來看診，說是出現呼吸道症狀，而且「做2次快篩總共是2條線」，讓他覺得對方很幽默，「只是這位媽媽不要一大早就考我數學，咖啡喝到一半，但精神都來了。」

▲快篩若出現2條線，可透過視訊診療或前往社區篩檢站與醫療院所，由醫師評估後再依情況開立相關藥物。（示意圖／記者劉維榛攝，與本文當事人無關）

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徐嘉賢在臉書「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」的文章中提到，「快篩是數學？」日前有一對父母帶著孩子來看診，說是小孩出現呼吸道症狀，描述症狀到最後，媽媽突然補充一句，「對了，昨天和今天我們有幫她做2次快篩，是2條線」，讓他嚇了一跳並趕緊反問，「2條線？」

徐嘉賢說，媽媽表現得很肯定又很安心，一邊點頭一邊回答，「是，總共2條線」，也就是說做了2次快篩都是1條線，孩子做了2次快篩，所以總共是2條線，他當下真的覺得這位媽媽很幽默，「只是這位媽媽不要一大早就考我數學，咖啡喝到一半，但精神都來了。最後我建議父母，如果症狀持續的話，要做第3次，到時候我會準備好計算機。」

文章公開之後，許多網友紛紛留言表示這位媽媽很可愛，並稱讚徐嘉賢應對得宜，「聽到2條線沒彈到牆壁，果然是練家子」、「還能這樣算啊」、「這媽媽太可愛了」、「我家小孩也是！媽媽我嚇歪，連忙制止他們別這樣說」、「我3歲多女兒也這麼說，原來她不孤單」。

徐嘉賢也在留言處回應，疫情爆發至今，他已經不怕遇到確診病患，因為已經很習慣了，而且醫院防護做得很好，如果反應太大，患者可能會覺得「很受傷」。

▲11日新增3萬1854例本土個案。（圖／指揮中心提供）

不過，國內疫情目前仍未平息，中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增3萬1854例本土個案，7縣市病例破千，其中以新北市增加6375例最多，其次分別為台中市、台北市、桃園市、高雄市、台南市與彰化縣；中重症部分增加71例，先前公布確診個案中則另增29例死亡。

指揮中心提醒，民眾還是應該儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。