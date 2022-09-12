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英女王生前頒布新法！　力保夏綠蒂公主「王位繼承權」

▲▼夏綠蒂公主為王位第三順位繼承人。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏綠蒂公主為王位第三順位繼承人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世於8日辭世，而她在位70年間創下許多紀錄，其中一項影響深遠，更是力保了孫女夏綠蒂公主（Princess Charlotte）的王位繼承權，讓王位不再只屬於男性。

女王離世後由王儲查爾斯繼承王位，成為國王查爾斯三世（King Charles III）；查爾斯身為長子，理所當然成為第一順位繼承人，但女王的獨女、英國長公主安妮（Princess Anne）雖為兩人的第二個孩子，但她卻在弟弟安德魯王子（Prince Andrew）、愛德華王子（Prince Edward）出生後失去王位繼承權，因為當時的王室法律規定，男性繼承權優先於女性。

▲▼女王的獨女、英國長公主安妮（Princess Anne）。（圖／達志影像／美聯社）

▲長公主安妮（Princess Anne）。（圖／達志影像／美聯社）

因此，女王2013年頒布了《王位繼承法案》（Succession of the Crown Act）當時威廉與凱特的第一個孩子尚未出生，但此法就是推翻舊法，確保孩子無論性別，都能擁有同樣的繼承權。換言之，目前喬治王子（Prince George）是王位第二順位繼承人，而夏綠蒂公主繼承順位仍是第三，不會因弟弟路易王子（Prince Louis）的出生而改變。

憲法專家麥克瑪森（Iain MacMarthanne）表示，「2013年的法案試圖將多項過時、帶有歧視性的君主制法律做更新，新法廢除了男性長子繼承制，允許孩子不論性別都能成為法定繼承人。」

除了繼承法案的修正之外，女王還廢除了1772年頒布的《皇家婚姻法》，該法規定與天主教徒（Royal Marriages Act）結婚的話，將被剝奪王位繼承資格；目前只有前6順位繼承人的婚姻需要君主同意，因此就算對象是天主教徒或離過婚，只要君主點頭就能順利成婚。

▲▼英國女王伊莉莎白二世、查爾斯國王與威廉王子一家。（圖／達志影像／美聯社）

▲女王伊莉莎白二世辭世後、查爾斯國王即位，威廉王子成為第一順位繼承人，長子喬治為第二、女兒夏綠蒂第三，路易則為第四順位。（圖／達志影像／美聯社）

除此之外，英國國王喬治五世1917年頒布詔書，宣布唯有君主的子女、君主兒子的子女、威爾斯親王長子的長子才能夠自動被冊封為「王子與公主殿下」（His/Her Royal Highness, HRH）。女王在2012年頒布新詔書，宣布威爾斯親王長子的所有子女皆可自動獲封「王子與公主殿下」，彌補長女無法繼承王位的漏洞，也改變了王位繼承順位。

查爾斯王儲繼位後，哈利與威廉成為「君主的孩子」，兄弟倆的所有子女也將有資格自動獲封「王子與公主殿下」。因此，哈利與梅根的兩名孩子亞契（Archie）和妹妹莉莉貝（Lilibet）也合法成為王子與公主，獲得殿下（HRH）的頭銜。

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