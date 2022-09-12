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大陸 大陸焦點 特派現場

男女相親「一起吃霸王餐」　被討錢「默契爆發」互指對方要請客

▲▼男女相親「一起吃霸王餐」　被討錢「默契爆發」互指對方要請客。（圖／翻攝微博）

▲男女相親後不付錢，先後溜出餐廳。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇南通一對男女日前在餐廳相親，兩人點了一些菜，總共吃了157元人民幣（約702元新台幣），但似乎是因為互相看不對眼，兩人竟都不想買單，先後離開了餐廳。餐廳老闆事後分別聯絡上了兩人，沒想到兩人又互相推託是對方說要請客的，搞了大半天仍不肯付錢，令老闆生氣又無奈。

根據陸媒報導，餐廳老闆表示，這對男女是來相親的，吃了總共157元，但都沒有付錢，先後溜了出去，「一男一女來吃飯，女的先走了，男的趁人多跑掉了。」

餐廳老闆發現之後查詢了訂位紀錄，聯絡上了女方，但對方只願意付一半的錢，也就是80元，要老闆找男方討另外一半的錢，「我不認識那個男的，是仲介介紹我們吃飯的，說男的會請吃飯。」

▼餐廳老闆要不到錢，只好報警。（圖／翻攝微博）

▲▼男女相親「一起吃霸王餐」　被討錢「默契爆發」互指對方要請客。（圖／翻攝微博）

老闆於是又聯絡了男方，沒想到對方竟然都不接電話，他只好報警。結果報了警之後，男方馬上就主動打來了電話，並且口氣非常差，老闆表示，「他打來之後，就說『不就一百多？你至於報警嗎？』，可是到現在也沒有來買單，氣死人了。」

除此之外，男方還說，自己也是受害者，當初是以為女方會請客，所以才答應來吃飯，「我又不認識她，在微信上聊天，她說她安排請我吃飯，我不知道她沒付錢。」

事件後來在媒體上曝光，兩人才終於付了錢，女方付了80元，男方付了70元，老闆自己倒貼7元。事件也引起大量網友討論，「這兩個人太配了，死不付錢的樣子簡直就是天生一對。」「可憐的老闆，討了半天錢，最後自己還要倒貼一點。」「男的太爛了，女的好歹付了80元，男的死不接電話，報警了還只付70元。」

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