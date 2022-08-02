40歲女相親8次全失敗！結婚3條件曝...網秒懂：憑實力單身

▲大陸一名女子因開出「結婚三條件」相親全失敗。（示意圖，非本文提及當事人／取自免費圖庫Pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

有些人會透過相親來尋找符合自己心中理想的對象。大陸一名40歲女子，近日積極安排了8次相親活動，盼能找到理想的另一半，沒想到都以失敗收場，網友看了她開出的結婚三大條件後頻頻搖頭，「難怪妳嫁不掉，繼續單身吧。」

根據大陸網站《網易》親子專欄指出，這名女子單身許久，眼看40歲的自己仍沒有結婚對象而堪憂不已，於是付了不少錢透過婚介的安排，與8名年紀條件相符的男子相親，但最終都因男子們與她的「結婚三大條件」理念不符而無後續。

該名女子的第一個條件是對方必須「有房」，她認為應該由男性來建造一個完整的家庭，就如同傳統觀念對男性的期許般，而頭期款、房貸、裝潢費用等也需由對方來負擔，她認為是天經地義的事。

▲該名女子認為結婚對象必須有房。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

第二是「聘金」的部分，她認為父母養大自己，再加上必須要到男方的家庭生活，擔起照顧家庭、子女及公婆的妻子義務，於是提出了約20萬人民幣（約新台幣89萬元）的聘金要求，認為該金額是自己日後付出的動力之一。

第三個條件則是「婚後由她管錢」，該名女子認為「女性持家」是必須的家庭要素，因此家中的生計簿必須由她來打理，如果無法控制自己家庭的財務，對於她來說，婚姻上會沒有安全感。

女子的相親經驗引發不少網友討論，許多網友看了該名女子的三大條件後，皆嘆氣表示「真的憑實力單身」，「人民幤20萬聘金？妳這不是結婚，是斂財」、「根本憑實力單身，妳沒有想要結婚吧」、「妳的條件有很好嗎？要求這麼多」、「雖然不想扯年齡歧視，但真的應該審視自己」、「要求男方一大堆，妳又有多好」、「生活費都男生扛？妳呢」、「都40歲了，標準放寬一點，再下去就嫁不掉了」。