180cm陽光哥急傳訊「互相了解一下」　熟悉1幕惹火他：拎北男的

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pxhere）

記者周亭瑋／綜合報導

近來以投資、炒股為名的垃圾簡訊，讓民眾不勝其擾，一看到「有急事找你」就嫌煩。沒想到，繼證券先生、小姐，現在連相親對象都出來了，就有網友曬出截圖，戳笑一票人。

他昨日在「爆怨公社」PO文，分享詐騙簡訊新招，只見上面一副裝熟的口吻，直說「你好，我是陳阿姨介紹的相親李邵楊，男，37歲，身高180公分，未婚。妳的情況陳阿姨已經講解，我也挺喜歡的，我們互相了解一下彼此。」

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對方接著提到，自己現居台中市，目前在做紅酒經銷，有房有車，也有穩定的工作收入，「喜歡旅遊、健身、美食、高爾夫運動、會做飯、愛結交朋友，是個性格開朗，有理想有抱負的陽光大男孩，我們互相了解一下。」最後還不忘附上LINE帳號。

對此，原po哭笑不得，直呼「股票、證券先生／小姐後，連相親都來，重點你也挑對人，拎北雜波（男的）欸餒，X。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

而網友們看完也笑翻，紛紛回應「跟他說你住在台中陽明山，叫他在山腳下等你」、「汁男而上」、「回他柬埔寨好玩嗎」、「不專業，還簡體」、「直接約出來談，這種沒誠意」、「我有想轉給我同事的衝動」。

針對這類詐騙簡訊，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，經查該等簡訊並非電信事業個資外洩造成，而是由代發資訊業者或公司行號以隨機方式發送，目的在引誘民眾點取上面超連結網址，以加入該群組，呼籲民眾收到簡訊時，應注意內容真實性，如有疑慮可向內政部警政署「165」全民反詐騙網站或專線詢問。

▲垃圾簡訊換情境了。（圖／翻攝自爆怨公社）

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