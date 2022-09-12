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柯文哲留錢坑給下任市長？　議員：敬老卡2030年總支出爆增到18億

▲▼柯文哲市政總質詢 游淑慧 秦慧珠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長柯文哲即將卸任，社民黨台北市議員苗博雅指出，其實柯文哲留了一個大錢坑，指目前的敬老卡480點政策，隨著老年人口增加，到了2030年預算將增至18億，「你有沒有想過財源哪裡來？」柯文哲則回應，敬老卡最重要的是做為政策引導的工具，老年人口總數上升、扶養比上升，都是預料中的事，「你問這種題目就是邏輯有問題」。

苗博雅表示，柯文哲自豪的財政紀律，但還債的方法其實就是稅課收入、投資收益增加，也就是人民繳的稅變多，跟轉投資，主要富邦金控賺的錢變多了，還巧妙活用的歲計賸餘，根據財政局主計處預估資料，歷任台北市長從陳水扁358.2億、馬英九293.7億、郝龍斌231.97億，但到了柯文哲卻只剩187.53億。

柯文哲回應，跑得了和尚跑不了廟，歲計賸餘到了明年五月結算就很清楚，目前只是預估數字；苗博雅則進一步表示，財政紀律之下其實還留了一個錢坑，「敬老卡480點目前每年都沒有編滿，但預估到2030年，一年就要18億，可不可怕？」；柯文哲則回答，「健保比較可怕」。

苗博雅說，健保全額補助跟敬老卡480點都是柯文哲提出的德政，但節節高升的預算誰來處理？柯文哲回答，「你現在是主張要刪掉？」並要苗博雅不用為2030年煩惱。

苗博雅不滿，「為什麼不要煩惱？2050淨零碳排都在做了，你說2030不用煩惱？當初你推敬老卡，是因為你砍1500塊敬老金，所以你推這個做補償，你有沒有想過財源哪裡來？」柯文哲說，「敬老卡最重要的目的是政策引導的工具 ，當需要推動什麼可以調整，這480元本來就沒有打算讓他們用到完，像是計程車、運動中心都是後來才加進去的，會按照時代需要調整」。

苗博雅批評，不要問A答B，還債570億，之後有這個錢坑，都沒有看到說明說2030年財源是什麼，1500元斤斤計較，她也認同，但這480點就沒有注意，未來要等到下一任市長解決？「我今天不是跟你談效益，我是要談財源」，扯一大堆有的沒的，台北市民之後要算帳，要知道這是柯文哲的德政。

柯文哲則說，「很奇怪，老人變多你問我財源在哪？這是國家要面對的問題，你是要老人不要變多？不可以辯不過人家就換題目，老年人口總數上升、扶養比上升，都是預料中的事，你問這種題目就是邏輯有問題」；苗博雅則嗆，質詢時間只有40分鐘，要來約辯論嗎？柯文哲回答，「你不要問奇奇怪怪的題目」，並稱民進黨台北市議員王世堅講的會比較有趣。

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