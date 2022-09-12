柯文哲痛恨「護航高端」　陳時中反擊：講這種話的人要反省

▲民進黨台北市長參選人陳時中中醫師後援會成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者皮心瑀／台北報導

去年慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈BNT疫苗1500萬劑，但慈濟慈善事業基金會執行長顏博文透露，採買過程中政界、工商業界等大老曾致電說「別浪費力氣」，引來民眾黨主席、台北市長柯文哲批評是為護航高端，而時任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中則反擊，「講這種話的人自己要去反省」，並強調自己沒有阻擋民間購買疫苗。

顏博文接受媒體專訪時，稱當時有人以「世紀大騙局」形容慈濟採購疫苗的宣示，更接到許多來自政界、工商業界等大老電話，勸他「買不到的，不要浪費力氣」，原來是許多工商業大老都想買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。

面對慈濟採購疫苗的過程，柯文哲批評，「這是我一直對陳時中很不能原諒的地方」，當時北市府也有要申請採購疫苗，但在疫情最嚴重的時候，為了護航高端疫苗擋BNT進來，「這是我最痛恨的事情。」

陳時中則強調，並沒有阻擋的意思，是因為疫苗販售在國際上都是緊急授權使用，都是以國家為單位，其他有經驗的告訴慈濟有這樣的困難，所以慈濟才跟國家合作，達到國民所需的心聲。

而對於柯文哲的說法，陳時中出席中醫師後援會成立大會時回應，「講這種話的人自己要去反省」，如今高端購買500萬劑，BNT則購買1500萬劑，現在兩個都進來的了，而且BNT劑都用完了，高端也用了300萬劑。

對於疫苗風波，慈濟基金會11日晚間澄清勿作泛政治化聯想，而行政院隨後也發出聲明，指政府在為國人健康把關的前提下，絕無任何阻擋情事，有關三捐贈單位購買及捐贈疫苗之過程，政府均全力協助，確保疫苗在運送、檢驗、保存及施打等作業均符合原廠要求下，為國人規劃接種。