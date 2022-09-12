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社會 社會焦點 保障人權

九旬翁拿登山杖活活打死妻　兒返家目睹滿地血！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

新竹縣90歲的朱姓老翁今年1月間與羅姓妻子發生口角，一氣之下竟持登山杖將妻子活活打死，事後也沒有呼救，直到兒子返家目睹母親倒臥血泊的慘況，事情才曝光。然而，朱男出庭時卻改口辯稱凶手是其他人，而且是「不能講的人」，但新竹地院法官不採信，最終依殺人罪判處12年有期徒刑。

▲長輩，老人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲朱翁原本坦承殺妻，出庭時卻又突然改口否認。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

朱翁長期對妻子、兒女家暴，今年1月間與羅姓妻子發生口角，竟持登山杖重擊妻子頭部，甚至放任對方倒在血泊當中，事後並未進行求救，直到兒子返家才發現慘況，無奈已經來不及將人救回。

朱翁聲稱，發生爭執時因為妻子想讓他死，才會出手反擊。朱翁的兒子則指證，父親長年對家人家暴，兄弟姊妹從小就生活在父親的威嚇之下，根本不敢向外界求助。

然而，朱翁犯後雖然坦承犯行，出庭時卻突然改口，辯稱凶手是其他人，而且是「不能講的人」。不過，新竹地院法官不採信，認為朱翁根本沒有悔悟，最終依殺人罪判處12年有期徒刑。

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