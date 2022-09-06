　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網戀「阿富汗士兵」遭詐百萬還挨告！她秀千頁聊天記錄獲判無罪

▲新竹地方法院,新竹地院外觀。（圖／記者王致凱攝）

▲新竹一名范姓女子因愛淪為車手，新竹地院近日判決結果出爐。（圖／資料照）

記者翁子皓／新竹報導

新竹一名范姓女子沉迷網路交友，在網路上認識由詐騙集團偽裝的網友「 Lee weng」（音譯李翁），將自己商銀帳號提供給 Lee weng 使用，甚至淪為該詐騙集團的車手，協助洗錢。日前新竹地院判決結果出爐，認為范女被愛情所迷惑，本身也是被害人，因此判范女無罪。

根據判決書，新竹一名范姓女子被愛情沖昏頭，竟將商銀帳號提供給姓名、身分皆不詳的網友 Lee weng，之後更遭對方利用，淪為車手協助洗錢，以購買比特幣至指定錢包的方式，製造不法金流之斷點，協助詐騙集團躲避警方查緝。

此前，詐騙集團在LINE上以「張麗」為名，認識一名劉王姓女子，之後裝成自己在阿富汗當兵，生活十分艱苦，請求對方匯錢拯救。沒想到劉王姓女子竟然信以為真，分別在，在2021年11月1日、11月8日分別匯款5萬與30萬新台幣。

Lee weng甚至拿出美軍將領、醫師、機場移民官、機場發言人等人的電子信件，宣稱自己生活有困難，向范女借了50萬。警方統計，范女被騙的金額，前前後後總共超過100萬。

范女向警方提供與 Lee weng 的LINE文字記錄，足足有1000頁之多。根據范女提供的紀錄，她在2021年10月時就不斷懇求對方歸還款項，甚至還說「我兒子要被阿姨趕出門」、「我也需要用錢，我的房子會漏水，我需要錢修理我的房子我兒子才能搬來跟我同住」、「你需要我幫助你時我也是想辦法幫助你現在我有困難了我當然急」等語。而 Lee weng 則拒絕回答問題，僅以噓寒問暖、表露虛偽愛意的方式回應。

范女也曾對Lee weng身分提出質疑，傳訊息說「你到底是誰」、「你們是在利用我的帳戶洗錢嗎」、「如果是不正當的錢我會進監獄」等語；但對方以「永遠不要問我那種問題，將軍寄來的錢都是給我的」、「錢很清楚，你永遠不會進監獄，好吧」等語加以安撫，並以閒聊生活瑣事、露骨話題來轉移范女的注意。

新竹地院近日判決結果出爐，法官認為范女深陷於網路愛情陷阱中，始終無法適時從Lee weng所編造的美好未來抽離，更沒發現自己是涉及不法，因此判決范女無罪，全案仍可上訴。

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
北市男隨機性侵女子！2年犯6案趴趴走　活動區域曝光
合作吊蛤多年竟出事！3人慘成焦屍　老闆嘆：有提醒小心高壓電
快訊／大谷單場轟2支全壘打！　天使10比0完封老虎
快訊／午後雷雨來了！　8縣市「大雨特報」
向曹興誠求償5億！中天得繳「驚人裁判費」　律師：先拿出來看看
林襄胸部是真是假？　她親揉G罩杯「3眉角一眼分辨」：9成假奶
父逃死還原恐怖電擊！4個人都被「吸住」　他脫困眼睜睜看2兒燒
iPhone 14手機殼提早曝光！　背面配置長這樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款3千萬...年領40萬利息

台北「尾隨之狼」起底　2年犯6案仍趴趴走...社安網破功！

北投警路上攔超稀有「三牌怪車」　回收男大吐辛酸真相...結局曝

合作吊蛤多年竟出事！3人慘成焦屍　老闆嘆：有提醒小心高壓電

觀光局「倫敦雇員」A公帑130萬　駐英辦事處房租沒著落露餡

幫正妹女兒報仇「把屎潑回去」　老爸和頭號槍擊要犯是麻吉

疑幻聽跌落愛河！高雄男浮在水中求救　她驚見急報警

父逃死還原恐怖電擊！4個人都被「吸住」　求援沒人敢靠近

網戀「阿富汗士兵」遭詐百萬還挨告！她秀千頁聊天記錄獲判無罪

正妹女兒被潑屎「法院外潑回去」　老爸找人幫報仇下場出爐

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

正妹實況主直播遇詭異女　狂咳＋跟蹤吼：心裡有鬼

小S二女兒拍Vlog「2姊妹亂入」　許老三送飛吻...Lily：這可以PO嗎

楊丞琳「我是廣東人」掀熱議！　生日意外成禁忌

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

女倒頭栽進舊衣回收箱　尬笑曝：我想撿手機啦

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款3千萬...年領40萬利息

台北「尾隨之狼」起底　2年犯6案仍趴趴走...社安網破功！

北投警路上攔超稀有「三牌怪車」　回收男大吐辛酸真相...結局曝

合作吊蛤多年竟出事！3人慘成焦屍　老闆嘆：有提醒小心高壓電

觀光局「倫敦雇員」A公帑130萬　駐英辦事處房租沒著落露餡

幫正妹女兒報仇「把屎潑回去」　老爸和頭號槍擊要犯是麻吉

疑幻聽跌落愛河！高雄男浮在水中求救　她驚見急報警

父逃死還原恐怖電擊！4個人都被「吸住」　求援沒人敢靠近

網戀「阿富汗士兵」遭詐百萬還挨告！她秀千頁聊天記錄獲判無罪

正妹女兒被潑屎「法院外潑回去」　老爸找人幫報仇下場出爐

2022年全產業均薪不到4.4萬元　66％「實質薪資負成長」

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款3千萬...年領40萬利息

台北「尾隨之狼」起底　2年犯6案仍趴趴走...社安網破功！

北投警路上攔超稀有「三牌怪車」　回收男大吐辛酸真相...結局曝

四川6.8強震65死！　行政院：有需要台灣協助會適時提供

阿堂鹹粥「漲幅比房價還驚人」　在地人揭歷史地位：全台灣最屌

2022勞工親子暨特色產業嘉年華　24日一連2天森林公園登場

大學弟和女友合租！她喊「寒暑假不付房租」：只願給1.6萬

貴陽多區靜默管理　千隻獼猴下山「竄入居民區覓食」

雙響砲！大谷翔平猛打賞貢獻3打點　天使10比0完封老虎

社會熱門新聞

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

永和分屍案　大哥曾問：垃圾車何時來

永和男遭分屍　監視器拍下「大哥拖行李箱」

即／永和分屍案「沒有頭顱」　警上門發現失聯男遇害

即／遭300公斤螺絲桶砸中　高雄工人失去心跳

吊車勾到高壓電！3工人慘死最年輕24歲

吊掛蛤蜊要收成！吊車勾高壓電3工人淪焦屍

永和分屍！高大成曝殺人動機　獨留左腳全因這理由

即／北市松山爆隨機性侵　夜歸女遭當街壓地淫辱

司機搶命5天未醒　肇事「景山」出面了

女房務床戰國三少年24次！他當爸爸了

新北分屍案　鄰居：看到哥哥拖行李箱

更多熱門

相關新聞

夫驚見妻和同事車上獨處　提告卻輸了

夫驚見妻和同事車上獨處　提告卻輸了

陳姓人夫去年在妻子的手機裡發現她與其他男子的曖昧對話，例如互稱老公、老婆，還有「離婚當我小老婆」、「危險期要說」等露骨內容，沒想到1個月之後，就在路邊發現妻子與張姓男子一同坐在車子的後座，一氣之下出手毆打，並提告求償100萬元。不過，新竹地院法官審理後認為，張男與陳妻沒有做出無逾越普通朋友範疇的行為，最終判陳男敗訴，全案仍可上訴。

車手繞路多家超商領14萬　警調監視器逮人

車手繞路多家超商領14萬　警調監視器逮人

南警查緝車手保住42萬元

南警查緝車手保住42萬元

車手取款當場被捕　警追回22萬贓款

車手取款當場被捕　警追回22萬贓款

曾是台積電外包商　27歲男赴柬慘遭槍殺

曾是台積電外包商　27歲男赴柬慘遭槍殺

關鍵字：

愛情騙子車手新竹地院

讀者迴響

熱門新聞

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

江宏傑悲痛發聲！福原愛「耍賴不送回台灣」現況曝光

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

楊丞琳「在台吃海鮮是奢侈」被罵爆！她拋1照片怒嗆

5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

樓梯爬一半…她下體「突掉粉色肉蛋」嚇傻了

永和分屍案　大哥曾問：垃圾車何時來

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

親戚停車半年！媳婦嗆收租金「婆婆一句話」網狂挺

瑀熙公開驚人年收！　「每月進帳150萬」來源曝

「不要冤枉楊丞琳！」苦苓逆風幫喊冤

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面