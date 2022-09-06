網戀「阿富汗士兵」遭詐百萬還挨告！她秀千頁聊天記錄獲判無罪

▲新竹一名范姓女子因愛淪為車手，新竹地院近日判決結果出爐。（圖／資料照）

記者翁子皓／新竹報導

新竹一名范姓女子沉迷網路交友，在網路上認識由詐騙集團偽裝的網友「 Lee weng」（音譯李翁），將自己商銀帳號提供給 Lee weng 使用，甚至淪為該詐騙集團的車手，協助洗錢。日前新竹地院判決結果出爐，認為范女被愛情所迷惑，本身也是被害人，因此判范女無罪。

根據判決書，新竹一名范姓女子被愛情沖昏頭，竟將商銀帳號提供給姓名、身分皆不詳的網友 Lee weng，之後更遭對方利用，淪為車手協助洗錢，以購買比特幣至指定錢包的方式，製造不法金流之斷點，協助詐騙集團躲避警方查緝。

此前，詐騙集團在LINE上以「張麗」為名，認識一名劉王姓女子，之後裝成自己在阿富汗當兵，生活十分艱苦，請求對方匯錢拯救。沒想到劉王姓女子竟然信以為真，分別在，在2021年11月1日、11月8日分別匯款5萬與30萬新台幣。

Lee weng甚至拿出美軍將領、醫師、機場移民官、機場發言人等人的電子信件，宣稱自己生活有困難，向范女借了50萬。警方統計，范女被騙的金額，前前後後總共超過100萬。

范女向警方提供與 Lee weng 的LINE文字記錄，足足有1000頁之多。根據范女提供的紀錄，她在2021年10月時就不斷懇求對方歸還款項，甚至還說「我兒子要被阿姨趕出門」、「我也需要用錢，我的房子會漏水，我需要錢修理我的房子我兒子才能搬來跟我同住」、「你需要我幫助你時我也是想辦法幫助你現在我有困難了我當然急」等語。而 Lee weng 則拒絕回答問題，僅以噓寒問暖、表露虛偽愛意的方式回應。

范女也曾對Lee weng身分提出質疑，傳訊息說「你到底是誰」、「你們是在利用我的帳戶洗錢嗎」、「如果是不正當的錢我會進監獄」等語；但對方以「永遠不要問我那種問題，將軍寄來的錢都是給我的」、「錢很清楚，你永遠不會進監獄，好吧」等語加以安撫，並以閒聊生活瑣事、露骨話題來轉移范女的注意。

新竹地院近日判決結果出爐，法官認為范女深陷於網路愛情陷阱中，始終無法適時從Lee weng所編造的美好未來抽離，更沒發現自己是涉及不法，因此判決范女無罪，全案仍可上訴。