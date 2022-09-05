黑吃黑！「車手頭」刺青爸疑不滿被出賣　3槍行刑式爆頭2下游

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市桃園區1日晚間發生行刑式槍擊命案，36歲蘇姓男子被懷疑是詐騙集團車手，他疑似不滿下游的陳姓、楊姓男子向警方供出自己的身分，憤而開槍報復。蘇男行凶後「S型繞台」逃亡3天，最終在4日晚間被逮，由於他拒絕夜間偵訊，預計5日警方訊後，將依殺人罪嫌把他移送至地檢署偵辦。

▲蘇男被警方押解回桃園分局，全程不發一語。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

檢警調查，蘇男1日晚間7時許約楊男、陳男在桃園區中華路某大樓3樓的出租套房碰面，抵達現場之後他先請屋內其他人員離開，只留下楊、陳2人，隨後2人遭近距離開槍射擊頭部，1人倒臥在地，另1人則躺臥在床上；蘇男行凶後隨即步行下樓，離去前疑似透過手機向接應對象通報「已完成任務」，接著搭乘計程車逃逸。

▲專案小組在花蓮縣吉安鄉路邊的竹林找到蘇男丟棄的隨身包包。

警方表示，蘇男1日犯案後搭乘白牌車前往彰化，2日凌晨跑到花蓮入住某旅館，4日下午從屏東北上，最終在4日晚間6點30分左右於國道3號北上277公里處被警方攔截逮捕。而在追緝過程中，專案小組在花蓮縣吉安鄉路邊的竹林找到蘇男丟棄的隨身包包，並從包包中起出槍枝、1發子彈和隨身衣物，相關證物已送往鑑識。

不過，蘇男在4日晚間10點30分被帶回桃園分局，由於他拒絕夜間偵訊，警方將在5日訊後依殺人罪嫌把他移送至地檢署偵辦。此外，警方懷疑蘇男可能是詐騙集團車手，2名死者皆是他的下游，他疑似不滿2人向警方供出他的身分，才會出手報復，詳細案情仍有待檢警進一步調查釐清。

▼蘇男疑似不滿身分被供出，憤而對楊、陳2人開槍報復。