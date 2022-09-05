「離婚當我小老婆」夫驚見妻和同事車上獨處　求償百萬卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓人夫去年在妻子的手機裡發現她與其他男子的曖昧對話，例如互稱老公、老婆，還有「離婚當我小老婆」、「危險期要說」等露骨內容，沒想到1個月之後，就在路邊發現妻子與張姓男子一同坐在車子的後座，一氣之下出手毆打，並提告求償100萬元。不過，新竹地院法官審理後認為，張男與陳妻沒有做出無逾越普通朋友範疇的行為，最終判陳男敗訴，全案仍可上訴。

▲陳男懷疑妻子外遇。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

陳男在判決書中主張，去年7月1日在家中發現妻子透過臉書Message與張男聊天，對話內容流露出男女之間的情愛，他們不僅互稱老公、老婆，還曾傳送「離婚當我小老婆」、「妳還是好好顧妳的家庭好了，不要互相影響心情」等訊息，張男甚至屢次向妻子說「危險期要說」，並要求提供裸照，可見雙方早已發生多次婚姻外性行為。

陳男表示，同年8月10日中午12點半左右，他在新竹縣湖口鄉工業區附近發現妻子的車停在路邊，妻子與張男一同坐在後座，車門全部反鎖，他立即拍打車窗要求下車，數分鐘之後兩人才開門下車；這件事情不僅破壞他的家庭生活圓滿及婚姻完整性，他在精神上也受到極大痛苦，需要前往精神科就診治療創傷，因而決定向張男提告求償100萬元。

對此，張男辯稱，陳男出示的臉書帳號根本不是他本人的，對話內容也與他無關，自己與陳妻只是同事關係，去年8月10日中午兩人的確一同搭車外出，但當天是由女方開車，他坐在後座，並沒有「一同坐在後座」，沒想到陳男不明就裡，他一下車就遭到毆打，這部分已經提出傷害告訴。

新竹地院法官認為，陳男提供的臉書Message對話翻拍照片中，可見聊天雙方雖然互稱老公、老婆，對話內容也與性愛、懷孕有關，但所呈現出來的內容，除了照片的確為張男、陳妻本人，對話前後文、時間都是片段的，缺乏完整及連貫性，他也無法提供原始對話紀錄以供核對，所以上述對話是否真的出自張男、陳妻，顯然有疑慮。

法官接著指出，張男、陳妻為同事關係，一同駕車外出尚屬正常社交往來，派出所的案件紀錄表也記載，張男是因為坐在車內與女性友人（陳妻）聊天，導致陳男誤會，還遭出手打傷，從種種跡證看來，只能證明他們確實在中午休息時間駕車外出，但並未發現任何逾越通常交友分際的情形，最終判陳男敗訴，全案仍可上訴。