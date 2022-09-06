重機全線通行蘇花改　普通重機有希望？交通部：持續評估研議

▲今年9月1日起，蘇花改全線正式開放大型重型機車通行，交通部表示後續將研議是否開放普通重型機車行駛。(圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

蘇花改路段於2020年1月全線通車後，去年9月30日試辦開放大型重型機車（排氣量逾250C.C.）通行，近日經公路總局評估，大型重型機車於試辦期間行駛蘇花改隧道之行車秩序及安全性部分皆無虞，故於今年9月1日起，蘇花改全線路段正式開放大型重型機車通行，交通部亦表示後續將研議是否開放普通重型機車行駛蘇花改隧道。

▲提醒重機行駛蘇花改隧道內相關規定。

花蓮縣警察局表示，花蓮縣轄內蘇花改隧道計2處，分別為中仁隧道及仁水隧道，又因仁水隧道原本即為汽、機車皆可通行之隧道。中仁隧道（台9線148K+840~154K+149，隧道總長約2.94公里），試辦通行期間，隧道內行車秩序良好，未發生大型重型機車交通事故。另為因應開蘇花改全線開放大型重型機車通行後之交通疏導及執法事宜，交通部公路總局第四區養護工程處亦邀集花蓮縣警察局及各相關單位召開協調會議，共同研議相關交管策略，期能維護道路順暢及通行安全。

▲不得違規行駛路肩。

花蓮縣警察局提醒，目前蘇花改中仁隧道尚未開放普通重型機車（50C.C.以上至250C.C.）通行，騎乘普重機之民眾切不可闖入該隧道，以避免受罰。另呼籲駕駛人行駛蘇花改隧道應遵守速限行駛（中仁隧道最高速限為70公里/小時、仁水隧道最高速限50公里/小時），小客車與大型重型機車都應與前車保持50公尺安全距離，大型車輛需保持100公尺，於隧道內須全程開啟大燈，不可有超車、行駛路肩及同車道併行等違規行為，且於行車前應做好車輛安全檢查，遵循標誌標線規定行駛，避免疲勞駕駛，始能確保自身安全，快樂出門、平安回家。

