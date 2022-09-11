「內湖唐老大」4惡煞逼車變三寶3追撞　趕烤肉遭折凳砸車！

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區文德路中秋夜發生一起追撞行車糾紛，衍生出追逐砸車的街頭鬥毆事件，當時駕駛白色轎車的鄭男行經文德路左轉時，遭後方灰色轎車追撞，他原本要下車理論，結果看到對方竟有3台車在一起，鄭男驚覺情況對自己不利，開車衝回文德路求救，灰車一方則在後緊追，但因開車技術太爛，後3車竟自己撞成一團，也被白車友人持折凳砸車而嚇得棄車落跑。警方組成專案小組，鎖定逼車4惡煞，並於今天（11日）傍晚在新北汐止、台北內湖約談唐姓等4名男子到案說明。

▲內湖警方約談唐男等逼車4惡煞到案說明，並依觸犯公共危險等罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲11日凌晨2時許內湖文德路發生一起逼車追撞的行車糾紛。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人鄭姓駕駛（31歲、任職服務業）向警方表示，並未與對方結怨，今天凌晨2時許行經文德路220巷時路口打算迴轉，卻遭後方車輛直接追撞，撞擊力道猛烈導致後車保桿掉落，他本想要下車理論，卻發現對方有3輛車，因此趕緊衝回與朋友烤肉的現場求助，而對方3車則在後緊追。



結果惡煞3車陣營的駕駛技術太爛，要攔鄭男車的第一輛銀灰色休旅車先是煞車不及，直接撞上鄭男白色轎車，後方同陣營的黑色轎車也追尾撞上休旅車，導致車頭嚴重受損，引擎室整個變形，水箱爆裂當場動彈不得，第三輛雖繞過內車道，但也因轉彎過大而撞上自己人的車。

警方調閱監視器畫面釐清涉案車輛，傍晚在新北市汐止區、台北內湖區帶回涉案的唐、石、高、馬姓男子等4人到案，唐嫌等人落網後坦承，因追車發生追撞及爆發衝突，但強調他們當時也是出發要去烤肉，未料僅因追撞前車要幫朋友出口氣，才會在內湖文德路上演4惡煞3車逼車的危險衝突。

警方調查，唐嫌有幫派駐記，在11日凌晨2時許危險逼車過程中，卻因高男剪車技術太爛，駕駛休旅車逼車還導致自己駕車撞上對方，過程緊急煞車還害友人追撞，原本是一夥人要幫撞車的朋友出氣，卻搞到三輛車均嚴重毀損。警方好奇為何高男駕駛技術宛如新手般拙劣，這才發現高男根本尚未考取駕照，無照開車上路也遭警方開罰。警詢後將4人依公共危險、毀損罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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