快訊／否認夜會王必勝　陳時中：我已經離開衛福部

▲陳時中出席中醫師後援會成立大會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部8日公告「清冠一號」公費對象限縮為「高風險族群」，引發中醫師反彈，隔天衛福部次長王必勝緊急開會修正放寬適用範圍，但傳出是指揮中心前指揮官陳時中漏夜要求王必勝修正。對此，陳時中11日下午受訪否認此說表示，「我已經離開衛生福利部，我不會也不能去干擾或干涉衛福部本身的醫療政策」，他從來沒有針對單一政策與部裡的同仁做談論。

媒體報導，醫界人士透露，因中醫師醞釀在今日台北市長參選人陳時中後援會成立大會上當面嗆聲，給陳時中難堪，陳時中才漏夜要求王必勝修正，而國民黨立法院黨團今天上午也大動作舉行記者會抨擊，衛福部長薛瑞元上任快2個月，陳時中還在當「地下部長」。

對此，陳時中今天上午至北投慈生宮參香時，受訪並未否認與王會面僅說，清冠一號是國人之光，幫助很多確診病人，所以他任內再三支持，希望讓更多人可以用好東西等語，引發外界諸多聯想。

對於是否如媒體報導「夜會王必勝」，陳時中今天下午出席中醫師後援會成立大會前受訪澄清，「我已經離開衛生福利部，我不會也不能去干擾或干涉衛福部本身的醫療政策」，至於跟相關同仁的談話也不會去直接指到任何政策本身，但是對於精神面、對於中醫師的關懷和對人民健康的關懷是不變的，想法也是一致的。

陳時中說，他在衛福部5年多來，跟同仁的溝通大家都明白，他對於人民的健康是放在第一位的思考；媒體追問是否聊到清冠一號？陳說，沒有聊到清冠一號，聊到所有的醫療政策應該以人為本。

媒體詢問與王必勝會面的時間點是否是最近？陳時中說，沒有，已經很久了吧，「我要澄清，沒有所謂的單一政策、個別的政策，跟部裡面的同仁來做談論」。

至於台北市長柯文哲批評，陳時中不讓BNT疫苗進來讓人痛恨，陳時中直言，講這句話的人要自己去反省，政府購買500萬劑高端疫苗、1500萬劑BNT疫苗，現在兩者都進來了，後者已經用完，前者也用了300萬劑，是不可互相取代的。