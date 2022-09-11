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國民黨團轟「地下部長」　陳時中自稱沒膽做：我仍站在這

▲▼陳時中競選市長中醫師後援會成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳時中出席中醫師後援會成立大會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部8日公告「清冠一號」公費對象限縮為「高風險族群」，引發中醫界反彈，隔天衛福部次長王必勝緊急開會修正放寬適用範圍，但傳出是指揮中心前指揮官陳時中漏夜要求王必勝修正，遭藍營抨擊「地下部長」。對此，陳時中11日下午受訪否認此說，強調不會干涉醫療政策；衛福部長薛瑞元更直言，已經死了才會變成「地下部長」，這說法完全是外界在揣測、各種想像，他是一笑置之。

媒體報導，醫界人士透露，因中醫師醞釀在今日台北市長參選人陳時中後援會成立大會上當面嗆聲，給陳時中難堪，陳時中才漏夜要求王必勝修正，而國民黨立法院黨團今天上午也大動作舉行記者會抨擊，薛瑞元上任快2個月，陳時中還在當「地下部長」。

陳時中今天下午出席中醫師後援會成立大會前受訪澄清，「我已經離開衛生福利部，我不會也不能去干擾或干涉衛福部本身的醫療政策」，他要澄清，沒有針對單一政策、個別的政策跟部裡面的同仁來做談論。他在致詞時更直言，他沒膽子做，「我哪是地下部長，我仍然站在這裡」，現在他是候選人，不會指導衛福部做任何事情，不該到了選舉就小動作很多，也不應把白的說成黑的。

薛瑞元受訪時則說，剛開始發布政策時，很快就接到中醫界的反應，內部即進一步開會、與中醫界溝通，未來政策執行後會再進一步與中醫界溝通。媒體追問怎麼看待藍營批評陳時中是「地下部長」？薛說，已經死了才會變成「地下部長」，這說法完全是外界在揣測、各種想像，他是一笑置之。

此外，中醫師公會全聯會理事長柯富揚受訪談及，就他所知陳時中完全沒有針對該政策跟衛福部溝通，「有的話或許我會更輕鬆啦」，陳時中任內5年多一直為中醫的權益做協助，中醫和牙醫都是比較小的醫療團體，所以陳確實比較肯聽小團體的聲音，一開始也是陳支持清冠一號政策，肯定中醫藥的權益、研發清冠一號等。

▲▼陳時中競選市長中醫師後援會成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

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