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陸百萬果粉搶iPhone14　官網超卡「Pro出貨延後一個多月」

▲▼蘋果iPhone 14和iPhone 14 Plus。（圖／路透）

▲蘋果推出最新iPhone。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

iPhone 14預購開跑，中國大陸的蘋果官網一度卡頓，電商平台也顯示無貨、採購中，有超過百萬人預約iPhone 14 Pro系列，並傳出發貨時間已經延後至10月中下旬，得等上5、6周。

根據《中國證券報》報導，10日上午，蘋果京東自營旗艦店內，iPhone 14全系列已經顯示無貨或者採購中。同時，京東平台預約iPhone 14 Pro系列的人數已經超過100萬人。

▼百萬人預約Phone 14 Pro。（圖／翻攝微博）

▲▼陸百萬果粉搶iPhone14　官網超卡「Pro出貨延後一個多月」。（圖／翻攝微博）

一位預約了iPhone 14 Pro的消費說，蘋果稱iPhone 14 Pro採用了公司有史以來最快的智能手機晶片，他平常安裝的應用程式比較多，所以很看重使用流暢度問題。

也有消費者提到，因為喜歡拍照，所以鏡頭像素的提升也成為了換機理由，「靈動島（動態島）感覺很好玩，也想試看看。」

業內人士分還說，蘋果在高端智能手機市場優勢明顯，市場占比也超過50%，iPhone 14系列定價策略好於市場預期，這在一定程度上有利於產品銷售。

▼電商平台顯示「無貨」。（圖／翻攝微博）

▲▼陸百萬果粉搶iPhone14　官網超卡「Pro出貨延後一個多月」。（圖／翻攝微博）

另外，報導也引述了天風國際分析師郭明錤先前的發文指出，稱iPhone 14線下預購調查顯示，中國市場iPhone 14 Pro系列佔訂單分配份額約為85%，iPhone 14 Plus 訂單分配佔比最低，約為5%，「蘋果高端產品的預購在初期總是更受歡迎，從這次調查來看，今年Pro機型的訂單佔比與往年相比更高，這反映了蘋果產品細分策略的變化。」

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