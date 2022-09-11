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廖老大還原「歧視懷孕女員工」始末　大嘆：以後麥假好人

▲▼廖老大還原資遣懷孕女員工的情況。（圖／翻攝臉書「賽車教父-廖老大」）

▲廖老大還原資遣懷孕女員工的情況。（圖／翻攝臉書「賽車教父-廖老大」）

記者張靖榕／綜合報導

「賽車教父」廖老大被挖出說過懷孕員工復職後可改調去當警衛或清潔工，引發歧視孕婦的議論；台中市勞工局證實他的琦玉公司確實曾因涉及懷孕歧視私下和解。對此廖老大10日深夜開直播還原當時情況，稱問題不在女員工懷孕，而是因她一直請假影響到其他人，惹上這個糾紛讓他大嘆乾脆以後一律留職停薪，「以後麥假好人了」。

廖老大10日深夜直播表示，公司都會要求女性新進員工就職前填寫是否有懷孕或計畫近期懷孕，該名女員工當時寫短期內不打算懷孕，結果不到半年就懷孕，因為不斷孕吐就一直請病假，請到最後工作都沒人做。

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《勞基法》規定病假一年得請30天並領半薪，廖老大說女員工已請超過額度，繪圖工作都加到同組的另外3名員工上，導致他們必須周末加班補畫圖趕進度，時間一久也都讓人累積不滿。主管受不了向廖老大要求再找一個人來補位置，但廖老大表示補了一個新人進來，到時候懷孕的員工又回來，上班要坐哪，等於多一個人。

廖老大和主管決定資遣懷孕女員工，稱此舉是符合《勞基法》的行為，也簽非自願離職的證明，也給付遣散費，讓該名女員工能領取勞工局的「非自願失業救濟金」。他說對方當時簽字同意以資遣方式離開公司，沒想到之後又向勞工局檢舉他歧視孕婦。

廖老大說重點在於懷孕女員工一直請病假導致工作沒人做，影響到其他同事和主管才會資遣她，但她這麼一搞就讓廖老大被勞工局罰了8萬元。

與其給資遣費，廖老大說主管跟他建議以後再遇到這種情況，乾脆一律留職停薪，還省下一筆資遣費，對於這件事他學到的教訓就是「以後麥假好人了」，大嘆「真的什麼人都有」。

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