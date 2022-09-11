梅花「開眼」變天了！估08：30海警　陸警要看2關鍵

▲梅花的颱風眼清晰可見。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風梅花「開眼」了，且還會再增強！中央氣象局預報員張承傳表示，今天（11日）上午8時半發布海上警報機率較大；至於陸上警報還要再觀察，關鍵在於其未來路徑是否更偏西，或暴風半徑是否有再稍擴大。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天受到梅花颱風外圍環流影響，北部、東半部有短暫陣雨，北部、東北部山區和基隆北海岸易有局部大雨發生，其他地區為多雲到晴。

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▼今起受到梅花颱風外圍環流影響。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，周一到周三梅花颱風更靠近台灣，主要受到其外圍環流影響，降雨更明顯，尤其北部、東北部和東部降雨時間更拉長，其中北部、東北部、中部和東部山區易有局部大雨或豪雨，至於其他地區也有局部短暫陣雨。

張承傳表示，周四颱風逐漸遠離，降雨較趨緩，中部以北、東北部仍有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨，而主要集中在山區。

▼梅花周一、周二最靠近台灣。 （圖／氣象局）

張承傳指出，預估上午8時半發布海上颱風警報機率較大；至於是否發布陸上颱風警報，關鍵在於若颱風未來路徑再稍偏西更靠近，或暴風半徑有再稍微擴大，因目前預報路徑，估颱風周二會通過東北部近海，屆時距離陸地沒很遠，或許暴風圈會稍微碰到也不一定，還要再觀察。

張承傳提醒，梅花周一、周二最靠近台灣，強度會再略微增強，這時也是它強度最強時；未來大致偏北北西移動，今速度會比較放慢，周一、周二移動最慢，周三才會慢慢加速。