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台東鐵花LIVE嘉年華開跑　聲林之王吱吱等知名藝人現場演出

▲泡泡哥哥帶來精彩泡泡秀與現場大小朋友歡樂互動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲泡泡哥哥帶來精彩泡泡秀與現場大小朋友歡樂互動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府特別結合鐵花商圈發展協會自9月9日至9月30日舉辦「台東．鐵花Live嘉年華」，開幕活動於中秋連假9、10日一連2天於台東鐵道藝術村(東東市後草皮)熱鬧登場，從下午到晚上，有親子互動泡泡秀、小丑魔術秀、微醺市集、消費抽獎活動，以及邀請在地歌手-聲林之王吱吱（郭芝吟）、南畯鵬及演出團體如草草屋樂團、旮勒思南樂團等帶來一連串精彩豐富演出，精彩活動不間斷，讓數千民眾在中秋連假感受鐵花新聚落獨特的藝文氣息與慢活魅力。

開幕記者會由副縣長王志輝代表饒慶鈴縣長出席，並向商圈業者及鄉親祝賀「中秋節快樂」，現場出席貴賓手舉台東在地特色啤酒慢慢倒入步步高升香檳塔，象徵台東源源不絕的熱情歡迎旅客齊聚台東市區感受初秋放鬆夜晚，大家舉杯齊聲喊出『台東．鐵花Live嘉年華，just chill』宣布嘉年華正式開跑。

台東縣府財政及經濟發展處指出，開幕活動安排有泡泡秀、小丑魔術秀、聲林之王吱吱郭芝吟、南畯鵬及在地演出團體：草草屋樂團、旮勒思南樂團等帶來精彩演出，同時邀集在地美食、文創商品等30家業者組成微醺市集，還有消費集點抽鐵花伴手禮、打卡送限定好禮、闖關互動兌換特調飲品、消費集點抽鐵花商圈伴手禮等多項活動。

「台東．鐵花Live嘉年華」活動從9月9日開始至9月30日，期間在鐵花商圈指定店家消費滿200元可獲得TTPUSH金幣1000枚、在台東市區店家消費滿千元，憑收據至指定地點兌換抽獎券，即有機會抽熱氣球自由飛體驗組（市價18,000元）、任天堂SwitchOLED主機（市價10,480元）等多項好禮。

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