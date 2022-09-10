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婦科手術新選擇！經陰道自然孔微創手術　傷口小出血少不留疤

▲李佩蓁醫師表示，利用人體自然孔洞（陰道）進行內視鏡微創手術的方式能夠減少患者的出血量、降低疼痛感，且術後不留疤。（圖／慈濟醫學中心提供）

李佩蓁醫師表示，利用人體自然孔洞（陰道）進行內視鏡微創手術的方式能夠減少患者的出血量、降低疼痛感，且術後不留疤。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

21歲鄭小姐因右下腹痛，日前到花蓮慈濟醫院求診，經過一系列的影像檢查及內診，發現右側卵巢有一個約6x5公分大的「卵巢囊腫」，花蓮慈濟醫院婦產部李佩蓁醫師與鄭小姐討論過後，決定用「經陰道自然孔內視鏡手術」，為鄭小姐進行良性卵巢囊腫摘除，術後恢復良好，第二天就康復出院。

李佩蓁醫師表示，相較傳統的剖腹手術或腹腔鏡手術，利用人體自然孔洞（陰道）進行內視鏡微創手術的方式能夠大大減少患者的出血量、降低疼痛感，且術後不留疤，適合應用於卵巢良性病變的治療。

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由於鄭小姐的卵巢囊腫在影像檢查中，呈現不均質的樣態，團隊研判可能是畸胎瘤。李佩蓁醫師表示，某些女性患者不知道自己卵巢有畸胎瘤，導致在劇烈運動時因畸胎瘤扭轉而感覺隱隱作痛，或是卵巢已扭轉缺血壞死引起腹部劇痛才到急診求助。經陰道自然孔內視鏡手術，是經由自然孔道將器械放進到腹腔裡，透過內視鏡即可看見卵巢囊腫，在視野清楚的情況下，可以用侵入性最少的方式保留卵巢的完整性，小心分離病灶與正常的部分，以避免影響未來卵巢的功能；接著團隊在囊腫表面進行電燒，剝開卵巢囊腫後，發現裡面的頭髮、脂肪組織、牙齒組織等，李佩蓁醫師表示，這些都是常見的畸胎瘤組成。

從人體構造來看，由於陰道後穹窿與卵巢位置相近，經陰道自然孔內視鏡手術適合用於治療卵巢疾病。一般的剖腹手術會在下腹部留下一道較長的傷口，腹腔鏡手術會在腹部製造三至四個孔洞，而「經陰道自然孔微創手術」不用在病人體表開孔，就可以利用內視鏡操作器械進行手術，侵入性小，不僅能將手術部位看得很清楚，也能夠避免過度電燒，減少出血量。將卵巢囊腫剝離後直接從陰道取出，不需要額外造成新的傷口，整個手術的出血量少於50c.c.，術後病人的腹腔內部保持非常乾淨，無須再做電燒止血，鄭小姐也在術後第二天就順利出院了。

目前經陰道自然孔手術技術已發展得相當成熟，有些醫師甚至會用來做子宮切除、卵巢切除、輸卵管切除或是婦癌手術等等。不過李佩蓁醫師強調，並非所有的婦科疾病都適用於經陰道自然孔手術，仍需要經醫師評估，確認患者病況以及身體情況，比如骨盆腔是否沾黏、發炎，或者是癌症的期數；此外，由於手術方式是從陰道放入器械，較適合有自然產經驗或性經驗的女性患者，未曾有過性行為或陰道窄小的女性，可能就相對不適合放置內視鏡手術器械，建議有手術需求的患者先到婦產科門診諮詢過專業意見，和團隊討論並仔細評估後，再做出最適合的決定。
 

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