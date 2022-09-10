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黑熊學院遭諷像「義和團」　曹興誠批柯文哲唱衰國防：敵人正開香檳慶祝

▲▼曹興誠記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曹興誠10日批柯文哲醜化、嘲笑抗中保台。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者李密／台北報導

日前台北市長柯文哲赴議會質詢時，拒絕簽署議員林穎孟的「不投降承諾書」，更痛批「我管你去死」，此舉引發聯電創辦人曹興誠痛批柯文哲是「吃裡扒外的政客」，柯文哲也不滿回嗆曹興誠的黑熊勇士「很像在搞義和團」。對此，曹興誠10日再度開砲，指柯文哲醜化嘲笑抗中保台，對敵人如此「親切」，「大陸對台統戰官員，應該都正在開香檳慶祝吧？」

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

柯文哲日前在議會上，拒絕簽署「不投降承諾書」，並表示「保台才是目的，如何有效保衛台灣才重要」，不料遭曹興誠批評是「政客」，柯文哲隨後也不滿回敬，譏諷黑熊勇士像「義和團」。

對此，曹興誠今天再度重砲反擊，指柯文哲貶抑黑熊勇士，「實在莫明其妙」。曹興誠認為，義和團是一群無知鄉勇，因爲殘忍殺害在大清帝國境內的外國人，引起世界公憤，導致八國聯軍報復。柯文哲把黑熊勇士類比成義和團，不僅惡意、無知，還透露出其內心，就是認定「台灣的國防是無用的、必敗的」。

曹興誠說，黑熊學院（KUMA  Academy）由本土有識學者沈伯洋、何澄輝等先生創立，目的是訓練協助區域防衛的民間勇士（稱為黑熊勇士），可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。因被他們保家衛土的熱情感動，才決定予以資助，希望三年內完成三百萬人的訓練，以因應衛國戰爭，如今竟有台灣人加以醜化、攻擊，讓人不解。

曹興誠表示，柯文哲覺得抗中保台必定失敗，所以粗暴拒絕簽署「不投降承諾書」，且認為憑其一己之力，就可以促成所謂「兩岸一家親」，他希望柯文哲的助理，能提供資料給他看看，大陸早已在小學、中學都加強軍事訓練，並灌輸其國民為奪取台灣而流血、犧牲的決心。

曹興誠大嘆，一個首都市長，對敵人如此「親切」，對抗共保台的努力如此醜化嘲笑，大陸對台統戰官員，應該都大喜過望，正在開香檳慶祝吧？

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