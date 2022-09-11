好巧？與黃珊珊在東門市場「買菜」相遇　陳佩琪：路過可當地陪





▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊、台北市長柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨台北市議員參選人吳怡萱於東門市場相遇。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

距離年底九合一大選倒數76天，首都台北市長選戰呈現三角督局面，參選人積極拋政見、掃街拜票。被視為台北市長柯文哲接班人的無黨籍台北市長參選人黃珊珊11日走訪東門市場，只見自稱來買菜的柯文哲妻子、醫師陳佩琪也到場，陳佩琪自稱是「正好遇到」，若黃珊珊在她的「地盤」活動，也可以來當地陪。

黃珊珊11日上午9時到東門市場掃街拜票，原本預計會前接受媒體聯訪後就走訪市場。只見民眾黨台北市議員參選人吳怡萱先到場，大批媒體早已站定位等待黃珊珊受訪，但9時整時黃珊珊仍未到場，反倒是陳佩琪突然出現在攝影媒體正後方，並與吳怡萱寒暄聊天。

▲台北市長柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨台北市議員參選人吳怡萱。（圖／記者袁茵攝）

由於東門市場距離柯文哲住家不到300公尺，陳佩琪過去就會到東門市場買菜。被問到要不要買菜給假日狂跑外縣市助選的柯文哲補身體？陳佩琪表示，柯文哲平常除了市政之外，會利用假期進行黨務，自己的動作很快，且柯文哲吃得也很簡單，通常炒個菜、豆腐、蛋就好，「算是一個蠻好養的人。」

被問到是否認為民進黨選戰策略是「打柯文哲、損黃珊珊」？陳佩琪並未正面回應，僅說自己醫療工作很忙，除了疫苗外，加上近期疫情再起，所以大部分會著重於醫療上，沒有很多時間可以研究政策，加上自己也不是這方面的專家。

媒體追問，是否覺得民進黨為了黃珊珊的選情而攻擊柯文哲？陳佩琪認為，柯文哲要自己去應付，不曉得對方遇到什麼困難，但相信這麼認真、聰明的個性，一定會自己解決。

至於未來有無機會替民眾黨「小雞」或黃珊珊掃街拜票？陳佩琪說，今天是正好遇到吳怡萱，若黃珊珊在「我的地盤」活動的話，當然可以當地陪來陪伴他們，但自己本身有一些負擔滿重的醫療工作，不會刻意做選舉工作，「路過幫忙加油打氣，我想會盡可能做到。」

隨後，聲稱是來買菜的陳佩琪與吳怡萱2人便待在原地，有意等待遲到的黃珊珊，而黃珊珊則約於上午9時10分才姍姍來遲，兩人簡單寒暄後，由黃珊珊上前進行媒體訪問，陳佩琪則自行離去，並未一同進行掃街買菜。

▼無黨籍台北市長參選人黃珊珊於東門市場掃街。（圖／記者袁茵攝）