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重機騎士嗆「不用裝備」　耍帥壓車下秒躺山壁！眼尖網友揪1細節

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲重機騎士沒穿裝備摔車。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

記者崔子柔／綜合報導

重機騎士通常會穿上裝備，確保自身安全，不過一名男子為了耍帥完全0護具，就騎上山路壓車過彎，結果被拍到摔車倒地的畫面。

有網友昨（9）日在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文貼出照片，一張是男騎士在抖音PO自己未穿任何護具壓車的照片，說「裝備？我不需要那種東西」，另張則是騎士摔車，噴飛到山壁上的畫面。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲騎士發文說不需要裝備。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

兩張圖中的重機、安全帽及騎士的鞋子皆為同款式，不少網友留言表示，「我為這個傷勢感到不捨，我是說車子」、「沒穿裝備就壓！？誰給他的勇氣啊」、「追焦手真的太強值得驕傲」、「看來是不需要了，都摔了」、「這才是我要的結果」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲騎士被拍到摔車畫面。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

不過也有不少網友點出，該騎士摔車前穿著黑色襪子，摔車後則是白色襪子，「為什麼噴出去襪子會變色」、「可能是找了之前的po文」、「襪子都摔到變白色了」、「應該是同人不同天」。

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