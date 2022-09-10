國道14處地雷路段「遍地開花」　國5首波北上車潮來了！恐塞到午夜

▲今國道將有14處易塞路段。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

今(9/10)是中秋連假第二天，出遊車潮持續湧現，國道預料將有14處易塞地雷路段「遍地開花」，其中國5將出現首波北上車潮，午夜才能紓解，恐怕得連塞13小時，行車時間將是平常7倍。

今天是中秋節，不少民眾有出遊賞月和烤肉規劃，高公局預測，今國道全天交通量上看108百萬車公里，為平常1.2倍。

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▲▼中秋連假第二天(9/10)，國道將有14處易塞路段。（圖／高公局）

國道雙向預料將出現14處易塞路段，包括國1南下楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國1北上圓山-大華系統、苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統。

以及國3南下土城-關西、快官-霧峰，國3北上關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南下南港系統-頭城、國5北向宜蘭坪林和國6西向舊正-霧峰系統。

▲▼中秋連假第二天(9/10)，國道將有14處易塞路段。（圖／高公局）

其中國5南下車流自上午6時後就會湧現，下午15時才紓解；國5北上車潮預料上午11時後出現，得塞到午夜24時才紓解，可能得連塞13小時。西部國道將自上午8時和9時後出現車潮，南下車流中午後紓解，北上車潮得塞到晚間20時到21時。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，另建議南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，避開尖峰塞車時段。

▲▼中秋連假第二天(9/10)，國道將有14處易塞路段。（圖／高公局）