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恐誘發癲癇！雪隧暫緩「七彩情境燈」試辦　1前提下不排除再採用

▲▼雪隧變了！10種模式「7彩燈光」中秋啟亮　開12.9公里不會累。（圖／高公局）

▲雪隧「7彩燈光」遭質疑恐誘發癲癇，高公局喊停。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

國5雪隧中秋連假將試辦情境彩色燈光，減少視覺疲勞，包括綠色、藍色、黃色、紫色及七彩顏色，不過遭質疑恐誘發癲癇，高公局暫緩試辦七彩燈光，但單色模式照常。高公局今表示，專業意見認為燈光高頻閃爍易誘發癲癇，但雪隧燈光非閃爍型，將重新計算諮詢醫師意見，無疑慮下未來仍有機會採用七彩模式。

雪山隧道環境單調，長時間行駛容易造成駕駛人視覺疲勞，高公局參考國外隧道案例，運用色彩心理學視覺感受，於隧道雙向照明內部區各規劃1處試辦情境彩色燈具，包括嫩綠色、湛藍色、金黃色、粉紫色及七彩顏色等動靜態模式，透過視覺變化降低駕駛者焦躁感及疲倦感，情境彩色燈光中秋節連假正式啟亮試辦。

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不過消息一出，引發癲癇患者家屬質疑恐誘發癲癇，高公局昨(9/7)諮詢醫師和專家意見，並先緊急針對有疑慮的七彩情境燈試辦暫緩，中秋3天連假試辦將僅啟用綠色、藍色、金黃色和粉紫色等單色模式。

▲▼雪隧變了！10種模式「7彩燈光」中秋啟亮　開12.9公里不會累。（圖／高公局）

▲▼雪隧單色情境燈模式仍會照常試辦。（圖／高公局）

▲▼雪隧變了！10種模式「7彩燈光」中秋啟亮　開12.9公里不會累。（圖／高公局）

高公局北區養護工程分局坪林交通控制中心主任藍如萍表示，目前醫師已先提供相關醫學研究和國外研究文獻，資料顯示紅色和藍色等燈光高頻閃爍可能有誘發癲癇問題，但雪山隧道內燈光設施並非閃爍型，七彩情境燈頻率等細節已請顧問公司、設備廠商重新檢視、測試、計算和研究，之後再諮詢醫師相關專業建議。

針對未來七彩情境燈模式是否仍有機會採用，藍如萍指出，根據國外案例，有些地方也有採用彩虹七彩情境燈，但因影響用路人身體健康，需要比較謹慎確認再確認，醫師認為在某些條件下調整七彩燈光，不會有誘發問題，這方面仍待技術和參數上檢視後，若確認調整後不會誘發癲癇，未來仍有機會採用七彩情境燈，但若需要重啟，調整需要時間，尚無法評估時程。

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