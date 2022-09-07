中秋出遊！宜花東訂房率達5成　國5明天就有車潮「恐連塞15小時」

▲國5中秋疏運期間將出現壅塞。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋3天連假週五(9/9)開跑，根據觀光局統計訂房資料顯示，宜花東訂房率達5成，顯示國5將有旅遊車潮，高公局預測，明天連假前一天國5上午9時南下就會車多，恐持續至午夜24時，可能連塞15小時，連假首日南下也預料連塞11小時，呼籲出發趁凌晨5時前或傍晚17時後。

依據中央氣象局預報顯示，中秋節連假各地為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部有零星短暫陣雨，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；另依觀光局公布資料，連假期間宜花東地區訂房率達5成，預估國5將有旅遊車潮。

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高公局預測，國5南向南港系統至頭城路段，中秋節連假前一日(9/8)上午9時起即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時；另自連假首日(9/9)凌晨5時起將出現車多至16時始紓解。

高公局建議，國5南向用路人，於連假首日5時前或17時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。

另因應連假尖峰時段可能湧現大量車潮，高公局規劃於國1平鎮系統、埔鹽系統、虎尾、國3西濱及國5石碇、坪林入口匝道採時段性分日分向封閉措施。