明晚變天！降雨熱區曝　梅花將轉中颱「最快週日發海警」

▲梅花颱風9/9下午最新位置、路徑預測。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

梅花颱風逐漸逼近台灣，最快明(9/10)天上午增強為中度颱風，明晚水氣增將變天，大台北、東北部山區及基隆北海岸有零星短暫陣雨，氣象局預測最快週日或下週一有機會發布海警。不僅梅花颱風逼台，氣象專家彭啟明透露，下周還是有些熱帶擾動可能會再變颱風，須持續留意。

中央氣象局預報員張承傳表示，梅花颱風持續增強，路徑朝西北方移動接近台灣東方海面，今天到明天速度上相對比較快一點，明天上午將增強為中度颱風，週日(9/11)開始速度放慢，下週一到下週三(9/12~9/14)都很慢，都會台灣東半部海面慢慢移動北上，最為接近台灣，下週四(9/15)北上速度才會加速。

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▲梅花颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

張承傳指出，根據最新預報路徑預估，週日或下週一有機會發海警，但時間點還要觀察速度和變化，梅花颱風暴風圈是否觸地、發布陸警等，都還要觀察。

由於梅花颱風滯留處為軒嵐諾颱風遺留下來的冷水坑，張承傳表示，冷水坑將影響梅花颱風增強空間有限，梅花颱風研判可能最多就是中度颱風，且是偏中下範圍。

明晚水氣增將變天，氣象局指出，明天白天天氣跟今天類似，清晨西部有局部短暫陣雨，午後中南部山區有小範圍陣雨；明晚開始水氣增多，大台北、東北部山區及基隆北海岸有零星短暫陣雨，深夜降雨將擴大。各地低溫大多來到22、23度，尤其中部以北及東半部局部地區低溫在20度上下，白天各地高溫普遍為31至33度，日夜溫差大。

▲梅花颱風9/9下午最新位置。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

週日包括北部降雨較廣，北部及東半部花東地區有局部短暫陣雨，北部、東北部山區及基隆北海岸易有局部大雨發生，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；下週一到下週四北部山區、基隆北海岸也會有較大雨勢。

北部及東半部地區有局部短暫陣雨，北部、東北部山區及基隆北海岸易有局部大雨發生，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象達人彭啟明在臉書粉專播報時指出，好天氣將持續到週六，梅花颱風略往西偏，影響台灣情況還有待觀察，週日起台灣將受外圍環流影響帶來降雨。

▲梅花颱風9/9下午最新位置。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

針對梅花颱風路徑，彭啟明指出，梅花颱風原預測往琉球這邊走，但導引氣流不明顯，可能會往宮古島或是往西偏，路線有點像軒嵐諾颱風往北轉，甚至在東北邊滯留，落在一個缺乏導引氣流地方，預測仍有調整空間，但跟軒嵐諾颱風不一樣的是軒嵐諾比較大、比較強，梅花颱風是中度等級，對台灣影響還好，但仍待觀察。

彭啟明說，未來到下週還是有些熱帶擾動，有可能還會再變成颱風，也會持續留意。