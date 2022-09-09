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有錢人最擅長「跟自己談條件」！虛弱時就放慢腳步、減少行動

▲▼放鬆 。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

▲有錢人擅長跟自己談條件：狀態不好時就減少行動、讓心靈放鬆。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

文／高橋丹

摘自／春天出版《全世界有錢人都在做的財富倍增法

全世界有錢人最擅長的就是「與自己談條件」。以我個人來說，只要前一天晚上睡不滿八小時，第二天就無法百分之百發揮。遇到這種情形，我會比平時多穿一點，避免著涼，或是多吃一點納豆，聽自己喜歡的音樂。總而言之，就是盡可能放慢腳步。

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相反地，如果我睡滿八小時，可以充分發揮自己的能力，就做完全相反的事情。例如積極活動，盡可能在一天內處理更多事情。

不只是睡眠如此。人生有許多波折。當你和朋友分離或家人逝世，一定會遇到「什麼事都不想做」的時候。在這種情況下，千萬不要強迫自己。

狀態不好就減少行動，讓心靈放鬆。跟自己談好交換條件，「等狀況恢復就全力以赴，現在先放輕鬆。」

成為有錢人就像跑馬拉松，一開始跑太快，到了下半場就會鐵腿，再也跑不動。

投資成功與否，「判斷力」與「專注力」相當重要。在狀態不好時做出投資判斷，不僅無法賺錢，更可能蒙受損失。

有鑑於此，覺得自己「較為虛弱的時候」，請聆聽身體意見，放慢腳步。無論任何生物，都不可能永遠全力奔跑。

▲▼有錢人心態：擅長跟自己談條件。（圖／春天出版《全世界有錢人都在做的財富倍增法》）

▲有錢人心態：擅長跟自己談條件。（圖／春天出版《全世界有錢人都在做的財富倍增法》）

偶爾讓自己放鬆，「設定放慢腳步的日子」也很重要。我自己「常常因為過於拚命，身心感到十分疲勞」，適時放鬆才能再次全力以赴。

人類的大腦需要放鬆才能發揮創造力。屬於拚命三郎的人不妨事先在月曆標註放鬆日，一個月一天，讓自己好好充電。

自己狀態不佳時，請刻意放慢腳步。

▲▼《全世界有錢人都在做的財富倍增法》。（圖／春天出版）

★本文摘自春天出版《全世界有錢人都在做的財富倍增法》，作者高橋丹，華爾街出身的日本超人氣理財Youtuber，短短三個月訂閱人數破10萬人，介紹全世界富豪時刻留意的致富祕訣，新手也能馬上實踐，堪稱王道＆最強的財富倍增法。

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