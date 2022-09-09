陸國務院出手警告地方過度防疫加碼　民眾可留言舉報投訴

▲貴陽民眾進行核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠變種病毒疫情持續，在成都、貴陽、伊犁等地仍未達成社會面清零，在堅持「動態清零」政策下，部分地方政府擔心疫情擴散，採取更嚴格的防疫措施，也使得民眾怨聲載道。對此，大陸衛健委昨（8）日特別公布5省8地因疫情防控的層層加碼現象，並開通公眾留言板供民眾反饋、投訴或舉報問題。

▲新疆民眾排隊登記掃健康碼。（圖／CFP）

《南方都市報》報導，9月8日，在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，又有地方因疫情防控層層加碼被通報曝光，涉及5省8地，分別是河南省商丘市、三門峽市、開封市，江蘇省蘇州市，浙江省台州市、湖州市德清縣，河北省邯鄲市邱縣、寧夏回族自治區吳忠市鹽池縣。

大陸國務院聯防聯控機制2個月前也曾通報河北省保定市、邯鄲市、石家莊市、張家口市，遼寧省朝陽市、錦州市高鐵站以及青海省等地過度防疫、違反防疫「九不准」典型案例。

為防止地方層層加碼影響民眾生活，大陸國務院聯防聯控機制還組成由教育部、工信部、交通運輸部、國家衛健委等部門對於整治「層層加碼」問題的專班，也開通公眾留言板提供民眾投訴或舉報問題。

國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，嚴格按照國家第九版防控方案和「九不准」要求，力求科學精准，用最短時間、最小代價控制疫情，「對於違反九不准、擅自層層加碼的典型案例，國務院聯防聯控機制將予以曝光。」