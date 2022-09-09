未足月女嬰左大腿骨折…父母心痛怒控院方！烏日林新：檢調調查中

▲台中1名未足月的女嬰左大腿骨折，家長心疼憤怒，烏日林新表示，檢調已在調查。（圖／爆料公社提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一對新手父母的寶貝女兒上月在烏日的林新醫院出生，因黃疸等病症住院，不料還不到1個月，家長竟接獲醫院通知，女兒腿部腫脹，照X光發現有骨折，家長既心疼又不捨，懷疑院方照顧不當、甚至疑似虐待，院方還含糊其詞解釋，小孩可能因為骨頭較小，才會常常發生，聽了更是令家長憤怒，怒斥院方處理態度差勁。醫院表示，內部已成立專案小組了解，檢調也已介入調查。

一對新手父母在爆料公社指出，女兒8月16日在烏日林新醫院出生，因為黃疸及幽門狹窄症的問題，因此留院在病嬰室觀察照顧，預計9月8日出院轉至中山醫學院，安排幽門狹窄手術。

不料，9月7日下午1點，接獲醫院通知請他們看一下女兒，院方宣稱因為看到小孩腿部腫脹，照X光還發現有骨折，家長們當下看到X光片，令人既心疼又不捨，女兒還不足月竟然就有骨折，想來心就痛。

父母懷疑是否因為人員照顧不當造成，甚至有虐待行為，但醫院只含糊其詞的解釋，小孩可能因為骨頭較小，常會發生這些問題，這理由聽來更令父母憤怒。

家長控訴，「烏日林新病嬰室的處理態度真的很差勁，女兒現在已轉至中山醫學院加護重新觀察，評估是否開刀等後續事宜。」

家長指出，只想知道真相，而不是含糊交代、推卸責任的方式處理醫院內部的缺失問題，不要再有類似事件發生。至於業務過失的問題，希望烏日林新醫療團隊好好檢視，是否該重新教育，不希望新生兒再因為醫院問題造成更多的傷害。

烏日林新表示，事件發生當下就立即成立專案小組，由各專科醫師進行會診，並調查新生兒骨折可能發生的原因，目前本院已主動通報各相關主管機關，檢調也已介入調查，院方正全力配合調查，並會妥善處理。