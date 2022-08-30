不管4月女嬰翻身害她跌入軟床中悶死　生母判刑1年定讞

▲女嬰翻身跌入床鋪中的軟物堆裡，最後身亡。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市何姓女子育有9歲長子與4月大的女嬰，2020年間她騎機車載長子出門，放任剛學會翻身的女嬰在堆滿衣物、棉被的床上睡覺，結果女嬰翻身不慎跌入物品堆裡，無法回正，最後悶死。一二審均依照「過失致死罪」將何女判刑1年，案經上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。

判決指出，何女僅有國中學歷，除了長子與女嬰以外，還曾經生下次子，但次子也因不明原因死亡。何女之後又與印尼籍的男子交往，才生下女嬰，但生父在女嬰出生前，生父就已經被遣返回印尼，獨留何女照顧9歲長子與女嬰。而何女雖然曾有育兒經驗，但對於照顧女嬰顯然心不在焉，女嬰出生2個多月，就因為溢奶被緊急送往醫院急救。

對於何女的行為，社工師探訪時已經多次告誡，希望她維持女嬰周遭生活環境安全，讓嬰兒獨睡嬰兒床，或者是不要在床上堆積太多衣服、棉被、枕頭等軟性物品，但何女置之不理。案發於2020年7月底，何女下午四點多騎機車載著長子出門，讓女嬰躺在堆滿軟性物品的雙人床上睡覺，傍晚七點左右母子回到家中，長子這才發現妹妹已經翻身跌進一旁單人床的軟性物品中，臉部朝下，嘴部、臉部發紫，心跳停止。何女緊急將女嬰送醫，最後女嬰仍不治身亡。檢方根據現場跡證，依照「過失致死罪」將何女提起公訴。

一二審法院審理後，均認定何女有罪，判刑1年。其中二審高等法院認為，何女無視社工、親屬規勸，將女嬰獨留在家中，又放在未經有效整理，各式棉被等軟性物品散落堆置之床舖上，徒增風險，終致女嬰翻身俯臥雜物堆中無法反正，窒息死亡，何女態度輕忽，過失情節重大，因此維持有期徒刑1年。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。