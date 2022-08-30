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社會 社會焦點 保障人權

沒水溝蓋害他踩空骨折！東港區公所喊冤「被偷走」仍要賠31萬

▲掀水溝蓋大盜。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲一名男子因水溝沒加蓋不慎踩空腳骨折，向區公所求償勝訴。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃資真／屏東報導

屏東一名蔡姓男子要搭上友人停放在路邊車輛時，卻因該路段的水溝未加蓋，害他右腳踩空、左腳趾骨折，2個月無法工作，對東港區公所申請國賠51萬餘元；東港區公所表示水溝蓋遭偷走，在無人即時通報的情況下，難以避免產生危害，屏東地院認為區公所仍有過失，判賠31萬餘元。

蔡男主張，他在去年3月7日凌晨2時許，欲搭乘友人停放在路邊的車輛，卻因水溝未加蓋，害他右腳踩空，導致左腳第二趾骨折，經手術、復健後，至今仍偶有不適感。

蔡男認為，水溝蓋附近雜草叢生、路燈昏暗，竟然還未覆蓋水溝蓋防止行人跌落，顯見公有公共設施的管理維護有破洞，害他跌倒受傷，因此向負責管理的東港區公所索賠醫療費4萬2017元、不能工作之損失10萬元、看護費用7萬2,000元及精神慰撫金30萬元，合計51萬4017元。

東港區公所表示，該處原本設有水溝蓋，也設有通報機制，但在蔡男受傷前，未接獲任何里長或民眾通報此事，可推定水溝蓋在不久前遺失或遭竊，且水溝遭蔓延的雜草所掩蓋，若沒有他人通報，客觀上無從知悉水溝蓋已消失，就管理來說並無欠缺。

另外，區公所反控蔡男當天凌晨跌倒受傷，卻遲至中午才就醫，說是右腳踩空，卻是左腳腳趾受傷，有違常情，且依一般正常人之注意義務，若上下車處有陰暗雜草叢生，則應該選擇較安全的位置上車，並注意路面是否平整、無坑洞，主張蔡男本身也有過失。

法官認為，蔡男審理時自承第一時間未就醫是因當下沒有太嚴重的疼痛感，直到早上發現腿部腫脹才就醫，對於37歲的壯年人來說，自然可能有較晚就醫的情況發生；而該路段的水溝為公共設施，依據道管條例，區公所本就負有巡視安全性之義務，卻拿不出例行巡查之書面紀錄、也未能舉證水溝蓋遭偷竊，判決東港區公所須賠償31萬4017元為適當。

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