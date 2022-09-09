機車撞左轉小黃「車頭毀容」6人送醫　驚悚碰撞畫面曝：零件噴散

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局前在9日凌晨1時許，發生小黃運將與機車碰撞事故，機車騎士與女乘客當場重摔在地，小黃車上除了運將的另外4名乘客，也因撞擊車窗破裂輕微擦挫傷，警消立刻到場將受傷的6人送往醫院，所幸送醫後並無大礙。

警方調查，在9日凌晨1時許，69歲的商姓小黃運將，載著4名乘客行經中山北路準備左轉南京西路，與中山北路直行載著22歲葉姓女子的24歲陳姓騎士發生碰撞，機車撞上小黃右側車門，當場連人帶車重摔倒地。

▲北市中山分局前在9日凌晨1時許，小黃左轉與直行機車發生碰撞，過程全被監視器拍下。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消獲報後到場，除了緊急將機車騎士以及後座乘客送醫，小黃車上的4名乘客也因撞擊車窗破裂，有輕微的擦挫傷，所以也立刻由救護車送往醫院，警方也在場對商姓運將進行酒測，最後酒測值為0。

警方到醫院時，陳姓騎士也透過抽血送驗是否有酒駕問題，而整個事發過程也被監視器拍了下來，當時陳姓騎士載著葉女，行經中山北路時，在左轉南京西路直接撞上左轉運將，零件當場噴散，機車車頭也全毀。.

▲北市中山區在9日凌晨1時許，小黃左轉與直行機車發生碰撞，造成機車車頭全毀。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，轉彎車應禮讓直行車先行，如不禮讓，恐違反道路交通管理處罰條例第48條處新台幣6百至1千8百元罰鍰。