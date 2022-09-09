曾住過伊莉莎白二世住過的肯亞樹屋　趙少康感慨「一個世代結束」

▲英國女王96歲逝世。（圖／路透社）

記者蔡佩珈／台北報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世，中廣董事長趙少康回憶，他多年前曾到非洲旅行，留宿地點恰好是伊莉莎白二世曾住過的樹屋，當地流傳，「在上樹屋時她是公主，下樹屋時她是英國女王」。他感慨，伊莉莎白二世是良好的政治家典範，值得後世尊崇，她的逝去大家都同感悲傷，「願女王安息」。

當時還是公主的伊莉莎白二世曾在1952年與夫婿出訪非洲，卻在樹屋上得知喬治六治因肺癌離世的消息，故伊莉莎白二世上述前還是公主，離開時已成女王，這年她只有25歲。如今，伊莉莎白二世在位70年，已於台灣時間凌晨於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡過世，讓民眾心疼地說，「她終於做回伊莉莎白蒙巴頓了。」

趙少康回憶，他十幾年前曾到非洲肯亞旅遊，正好是伊莉莎白二世住過的樹屋，當地有名歷史故事流傳，「在上樹屋時她是公主，下樹屋時她是英國女王」。

趙少康指出，伊麗莎白二世一生享有民眾的高支持度，每一位曾和女王共事的英國首相，也都給予她極高的評價。伊莉莎白二世帶領英國走過二次大戰的殘暴，也讓英國走向去殖民化的歷史進程，不僅是英國團結精神的象徵，更是具有重要歷史定位的君主。

趙少康強調，伊麗莎白二世以「我必須被人民看見，才能被相信」的精神，以身作則，用謙和、真摯的風格樹立良好的政治家典範，值得後世尊崇，「她的逝去我們同感悲傷，願女王安息」。