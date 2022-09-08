「新北購遊趣」消費滿300元抽露營車　侯友宜大推：疫後旅遊商機

▲新北市推出「新北購遊趣」振興方案 。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

為振興疫後經濟，新北市推出「新北購遊趣」振興方案，只要9月在新北消費滿300元，把發票登錄到網站上，就有機會抽中3百萬露營車。新北市長侯友宜表示，疫情影響我們的生活已近3年，今年鼓勵市民外出遊玩，讓大家賴在新北享玩、享買、享優惠，讓消費留在新北，再創疫後旅遊新商機。

新北市推出「新北購遊趣」振興方案包含「走跳趣」、「抽獎趣」、「遊樂趣」、「文藝趣」、「汰舊趣」五大主題。侯友宜表示，疫情影響生活已近3年，我們針對振興庶民經濟的努力，一直是全力以赴，針對公有市場攤商部分，今年8-12月持續減收50％使用費，另隨著疫苗接種逐漸普及，市民朋友已迫不及待想要好好安排旅遊的行程。

侯友宜提到，今年以鼓勵市民外出遊玩為核心，規劃系列振興方案。從30條旅遊公車路線，每段票價只需銅板價5元超低優惠價的「走跳趣」，到上百項從商圈到藝文、音樂祭與文化節等，各式多元豐富活動的「遊樂趣」和「文藝趣」，吃喝玩樂可謂一應俱全。無論是家族旅行、閨蜜好友出遊或背包客，都能找到盡情玩樂新北的方式，讓大家賴在新北享玩、享買、享優惠，讓消費留在新北，再創疫後旅遊新商機。

經發局表示，今年「新北購遊趣」主打在新北就可以一路遊玩到2023年，每月都有非常多豐富有趣的活動。像是「有緣新北-搭公車走跳新北」活動，新北30條公車路線每段票只需銅板價5元，還可以向司機索取特約商家折扣憑證，享購物優惠，活動時間到9月底，請大家把握時間。

經發局指出，新北消費抽獎活動也將在10月中隆重登場，民眾從9月起在新北店家消費滿300元皆可登錄參加，每張發票享有1次抽獎機會。此外，使用電子發票即可享有雙倍抽獎機會，活動期間到指定場館(如公有場館、觀光工廠、運動中心等)消費，抽獎機會將三倍送！提醒大家9月在新北消費的發票千萬要保存好，就有機會抽中300萬露營車。

經發局也說，除了有好康優惠外，月月都有精彩活動。新北輕旅行集結17家新北觀光工廠與產業文化館，推出人文體驗1日遊及山海星級2日遊等超Chill小旅行。同時，九份老街舉辦9月限定「購物滿額扭蛋暨尋寶集章活動」，於指定店家消費滿200元即贈扭蛋券，府中商圈也將在10月以牆面藝術彩繪或互動地貼形式，辦理打卡抽好禮府中券活動。

逛完商圈、觀光工廠外，在新北也可以來點藝文活動。新北眷村文化園區的常設展及主題館，十三行博物館有中秋限定DIY(月光寶盒)，以及11月在府中15和板橋435藝文特區登場的光影府中全息表演等豐富活動，民眾可多面向體驗各式不同的新北藝術文化。

此外，今年電動機車汰舊更換還享有補助，無論想新購電動機車，或是汰換老舊的1-4期燃油機車換購新電動機車，新北通通有補助，如汰舊換購電動機車，新北加碼補助每輛最高9,000元，加上環保署補助每輛3,000元及工業局補助每輛7,000元，最高可申請1萬9千元補助款。

經發局補充，「新北購遊趣」涵蓋吃喝玩樂行，歡迎民眾搭乘5元公車「走跳趣」，到新北各大景點及場館享「抽獎」、「遊樂」、「文藝」的樂趣，如果有汰換成電動機車，響應零碳生活，趕緊來加入「汰舊」的行列。更多活動資訊詳洽經發局官網或「來趣新北金發局」臉書查詢。