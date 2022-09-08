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東森、政大合作製播《部落抓風味》入圍金鐘　產官學同賀

▲▼部落抓風味。（圖／節目製作單位提供）

▲▼政大與東森集團攜手合作的原民文化紀錄節目《部落抓風味》入圍第57屆金鐘獎。下圖左起：政大校長郭明政、東森集團副總裁廖尚文、原民會代表蔡妙凌副處長。（上圖：取自節目粉絲團；下圖：資料照／記者湯興漢攝）

 ▲▼政大與東森集團攜手合作的原民文化紀錄節目「部落抓風味」今天舉行開播記者會，政大校長郭明政、東森集團副總裁廖尚文、原民會代表蔡妙凌副處長等產官學代表共同與會。（圖／記者湯興漢攝）

記者張惠媛／綜合報導

由東森集團與國立政治大學、原民會攜手製作的原住民文化紀錄節目《部落抓風味》入圍第57屆金鐘獎「生活風格節目獎」！中秋佳節前傳來捷報，為背後推動原民文化的每一雙手帶來肯定，而東森集團在總裁王令麟的帶領下，長期關注偏鄉部落學童的學習權益，並參與在地文化傳承，此次入圍金鐘無疑也是一劑強心針。國立政治大學近期更贊助「美力台灣3D偏鄉巡演計畫」，以電影車將《部落抓風味》帶到台灣各地8個偏鄉學校播放，讓所有孩子共同體驗台灣原鄉文化之美。

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東森集團自九二一大地震後便由總裁王令麟成立東森慈善基金會和東森文化基金會，深入偏鄉部落支持弱勢學童，並提供「愛的早餐」讓學子們能獲得充足營養、安心學習。今（2022）年3月《部落抓風味》節目首播，深入淺出介紹原鄉部落文創旅遊、特色產品，在播出後引起極大迴響。

▲▼部落抓風味,57金鐘,生活風格節目獎,東森集團,國立政治大學,原民會。（圖／美力台灣3D提供）

▲▼《部落抓風味》走訪台灣特色原民部落，帶領觀眾身歷其境。（圖／美力台灣3D提供）

▲▼部落抓風味,57金鐘,生活風格節目獎,東森集團,國立政治大學,原民會。（圖／美力台灣3D提供）

《部落抓風味》由主持人小艾和西餐主廚小曼走訪台灣特色原民部落，拜訪在地耆老與返鄉原青，以活潑的方式帶領觀眾身歷其境，將部落的故事和在地食材的利用呈現在觀眾眼前，更希望能透過深度探索部落，以植根在地經濟的永續思維，協助部落活化新型態產業，兼顧土地環保與多元族群的文化傳承，亦藉由部落飲食文化的推展，帶動部落觀光與經濟發展，讓更多人透過鏡頭體驗精彩部落生活及特色「原」味美食。

▲▼部落抓風味,57金鐘,生活風格節目獎,東森集團,國立政治大學,原民會。（圖／美力台灣3D提供）

▲國立政治大學近期更贊助「美力台灣3D偏鄉巡演計畫」，以電影車將《部落抓風味》帶到台灣各地8個偏鄉學校播放。（圖／美力台灣3D提供）

在國旅大爆發的時刻，國人開始深度探索台灣土地，浮現起「越在地越國際」的土地認同感，《部落抓風味》由金鐘獎「人文紀實節目獎」得獎導演陳惠武操刀拍攝，成功帶起原民文化風潮，此次入圍金鐘，亦是產官學三方合作共贏的成功案例。國立政治大學積極支持在地文化，近期也透過對「美力台灣3D偏鄉巡演計畫」的贊助，以3D電影車將《部落抓風味》帶進8所偏鄉學校，透過行動傳達台灣原鄉的美好。

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