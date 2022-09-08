美眾議員當面向蔡英文開口　「希望鼎泰豐在奧蘭多開分店」

▲總統蔡英文接見美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲（Stephanie Murphy, D-FL）。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文在8日上午接見美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組訪團，其委員會副主席莫菲（Stephanie Murphy, D-FL）致詞時透露，她個人很希望台灣的鼎泰豐可以到美國奧蘭多開設分店；而首次訪台的美國眾議員法蘭克林（Scott Franklin）則盛讚，台灣的半導體對於國際供應鏈是非常關鍵的。

蔡英文表示，歡迎來訪，這屆會期以來她接待很多美國好朋友，今天是規模最大的眾議員訪問團。她說，在座議員橫跨不同政黨，分別來自軍事、外交、國土安全等不同委員會，但有共同地方就是台灣真摯的好朋友。

蔡英文指出，長期各位都關注台美關係跟台灣面對的挑戰，不論是安全議題或國際參與，不論是參與世界衛生組織、國際民航組織等議題上，各位都透過提案、連署方式來支持台灣。

蔡英文說，尤其去年五月台灣疫情嚴峻時候，為了讓台灣納入美國疫苗釋出的名單，眾議員以最快速度領銜62位跨黨派議員，致函給國務卿布林肯為台灣發聲。

蔡英文表示，當中有幾位議員都一起加入連署，希望將台灣納入名單，因此她再次代表台灣表達感謝。這次獲得支持，讓台灣獲得更多疫苗對抗疫情，台灣也透過口罩，建立善的循環，深化彼此的關係以及情誼。

蔡英文指出，在中國軍演過後，這次特別組團來訪，表達美國國會對台灣堅若磐石的支持。她重申，台灣不會屈服於脅迫，更會捍衛民主的制度與方式，台灣不會退縮，會積極與民主夥伴合作，共同維護區域和平與穩定。

蔡英文說，台灣會持續跟美國建立緊密經貿關係，台美21世紀貿易倡議將展開協商談判，希望透過這樣的倡議，以及洽簽高標準經貿協定，促成雙方的經貿發展。她表示，同時未來希望簽署避免雙重課稅協定，為彼此打造更好的投資環境，期望各位議員可以一起來支持。

最後，蔡英文強調，這幾年面對疫情等挑戰，台灣跟美國相互扶持，她再次感謝眾議員的到訪，期望台美關係可以有更豐碩的進展。

莫菲致詞時表示，今天非常感謝熱情接待跨黨派來自國會的代表團，跟之前來訪台灣的代表團一樣，象徵美國國會對台灣這座島嶼的堅若磐石承諾，來自國會訊息特別強而有力，美國國會是同等重要的分支，可以擬定法案跟政策，往往不會隨政權輪替而消失。

莫菲說，印證這一點最好例子就是《台灣關係法》，這是國會在40多年前通過，在此之下美台關係持續成長，雙邊關係在世代交疊下，有越來越多緊密合作機會，好比貿易、安全與文化等方面。

莫菲表示，深化美台關係我在很多領域看到很多合作機會，國會應該呼籲台灣充分參與國際組織，台灣已經證明自己是國際社會負責任成員，尤其在公衛議題，台灣應該在適合時機參與國際論壇。

莫菲說，國會現在可以做的就是深化美台經濟合作，尤其是推動高標準的美台自由貿易協定，文化方面交流也很重要，學術與公民社會、政府交流，她個人則希望在佛羅里達州的奧蘭多看到鼎泰豐來開設分店。

美國眾議員法蘭克林（Scott Franklin）表示，這次來台印證美國國會對台灣承諾，很驕傲看到美台關係不斷成長，美台關係發展不僅在國家安全方面，當然也包括科技、現代化技術等，無庸置疑台灣的半導體對於國際供應鏈是非常關鍵的。

最後，法蘭克林表示，再次感謝蔡英文這次款待跟對話機會，這是他第一次到台灣，期待這幾年可以看到台美夥伴關係不斷強化。

▼總統蔡英文接見美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲（Stephanie Murphy, D-FL）。（圖／總統府直播）

