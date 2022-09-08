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ET專訪／民進黨擬開鍘！　鄭寶清正告蔡英文最後一段話曝光

▲▼前民進黨籍立委桃園市長參選人鄭寶清專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲前民進黨籍立委、桃園市長參選人鄭寶清專訪。（圖／記者湯興漢攝）

◎ 採訪／呂晏慈、陶本和
◎ 攝影／陳家豪、湯興漢

文／陶本和

民進黨前新竹市長林智堅因論文抄襲案退選桃園市長，黨中央隨即徵召立委鄭運鵬披掛上陣，不過這讓前立委鄭寶清大為光火，不甩黨紀執意退黨參選；而民進黨中評會也規劃8日下午討論是否除名。在黨中央開鍘前夕，鄭寶清接受《ETtoday新聞雲》專訪時，除了持續砲轟民進黨，也留給兼任黨主席的總統蔡英文一段話。

針對鄭寶清脫黨參選，民進黨中評會8日下午規劃依「公職候選人提名條例」以及「紀律評議裁決條例」，討論其有無違紀參選。據了解，民進黨很有可能下午就會做出決議，予以除名處分。

在鄭寶清被開鍘前夕，鄭寶清接受《ETtoday新聞雲》專訪時，向兼任黨主席的蔡英文做最後喊話，他呼籲民進黨回到民主的初心，希望回到建黨的精神，更重要的是，要實踐民進黨的精神，清廉、勤政、愛鄉土，因為清廉才能夠為百姓做事，勤政才能了解人民需求，愛鄉土才能夠愛土地、愛人民、愛我們的未來，更重要的是愛台灣。

鄭寶清透過訪談，正告蔡英文，如果這些通通沒有，民進黨存在的價值是什麼？現在可以對抗中國大陸的就是民主自由，就是靠著民主自由凝聚國內的人心，靠民主自由去和全世界和我們一起在民主的Team（團隊），才能夠對抗中國。

▼前民進黨籍立委、桃園市長參選人鄭寶清決定脫黨參選。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼前民進黨籍立委桃園市長參選人鄭寶清專訪。（圖／記者湯興漢攝）

「如果我們沒有清廉勤政愛鄉土，隨便派一個人來，你哪裡有尊重鄉土、這塊土地上的人」。鄭寶清表示，兩個黨都派人，都是選舉才遷戶口的，對路都不熟，怎麼去愛這塊土地，都不知道人民要什麼東西，怎麼去建設這塊土地？地方自治法通通被丟掉，不尊重地方的人，「這已經整個背離民進黨建黨的精神跟基礎」。

鄭寶清說，接下來他就往前走，希望留下民主的火苗，讓大家知道，蔡英文的政黨背離了民主，他相信自己點了第一把火之後，很多人都會出來，認為敢抵抗的就會得到人民的信賴和支持，如果他得到人民的信賴和支持當選，全台灣的火苗就都會燒起來了，「他們知道，就是要秉著良心從政，他們知道，不可以跟執政黨妥協」。

 

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