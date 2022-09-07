快訊／美國會「情報小組」副主席率團抵台　將晉見蔡英文、拜會顧立雄

▲美國眾議院軍事委員會情報小組副主席墨菲（Stephanie Murphy）率團訪台。（圖／外交部提供）



記者杜冠霖／綜合報導

繼美國眾議院議長裴洛西訪台後，今有第3團美國議員團抵台，美國眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席墨菲（Stephanie Murphy），率領7位眾議員，在今（7）日晚抵達台灣，外交部由次長田中光代表接機，並透露，訪團在台期間將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴等，以就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

墨菲是美國眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席，更是國會首位越南裔女性議員，這次率領7位跨黨派議員訪問台灣，訪團成員包含，眾議員史考特·富蘭克林（Scott Franklin；共和黨籍佛羅里達州）、 眾議員凱利·凱赫勒（Kaiali’i Kahele；民主黨籍夏威夷州）, 眾議員喬·威爾森（Joe Wilson；共和黨籍南卡羅來納州）、眾議員安迪·巴爾 （Andy Barr；共和黨籍肯塔基州）、眾議員達雷爾·艾賽爾（Darrell Issa；共和黨籍加州）、眾議員克勞蒂亞·譚妮（Claudia Tenney；共和黨籍紐約州）以及眾議員凱特·侃麥克（Kat Cammack；共和黨籍佛羅里達州）

外交部表示，本團是美國國會本（117）屆會期以來規模最大的眾議員訪問團；在台期間莫菲副主席等人將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴等，以就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

外交部介紹，莫菲關注台海安全，於本年7月提出跨黨派「台灣民主防衛租借法案」（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），並於眾院審議「2023會計年度國防授權法案」（NDAA 2023）時提出友我修正案，要求美國針對台灣遭遇入侵的可能場景辦理跨政府部門的「國家級兵棋推演」。訪問團成員橫跨美國民主、共和兩黨的眾議員，分別來自「軍事」、「外交」及「歲計」等重要委員會，均為台灣的堅實友人，舉凡在美國國會提出有關支持提升台美關係、強化台灣安全、增進經貿合作、納入美國首波新冠肺炎（COVID-19）疫苗分配、乃至支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織的各項議案或聯名函，均可看見本團團員積極挺台的身影。

外交部指出，本年迄今已有7個美國會議員團、共28位聯邦參、眾議員（含9位參議員，19位眾議員，分別為14位民主黨、14位共和黨）來訪。面對中國不負責任的軍事挑釁，以及持續升高區域緊張情勢，美國國會再度籌組大型訪團來訪，充分展現美國國會對台灣不分黨派的強力支持。