高雄男騎贓車被攔　「酒測值1.92」連員警也嚇到

▲吳姓男子（右）騎著贓車還酒駕被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山警分局日前接獲民眾報案機車失竊，員警調閱監視器畫面鎖定一名男子涉案，6日下午員警在路上發現贓車的蹤影，於是上前將車攔下盤查，員警發現騎車的吳姓男子（35歲）身上有酒味，經施測後酒測值竟高達1.92毫克，數值高到十分嚇人，員警對於吳男酒測值這麼高還可以騎車也感到不可思議。

▲吳姓男子（右）騎著贓車還酒駕被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局新甲派出所5日接獲民眾報案，稱機車停放在漢慶街遭竊，警方獲報後立即組成專案小組展開追查，經調閱附近監視器後，發現一名男子將報案人停放於路邊的機車竊走，警方持續調閱監視器後掌握該嫌動向，於6日在武營路上攔查到吳姓男子。

警方在攔查過程中，還發現吳嫌身上竟有濃厚酒味，經呼氣酒精濃度測試後，發現酒測值竟高達1.92毫克，超高的數值讓員警也嚇了一大跳，還再三確認儀器、檢測流程都沒問題，才將吳嫌帶回偵辦。

吳嫌向警方供稱，當時因見機車鑰匙未拔，因此先行將該車鑰匙拿走，隔日凌晨趁四下無人之際再前往行竊，全案詢問後依竊盜罪及公共危險罪嫌移送偵辦。

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