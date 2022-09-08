不能只烤肉！菜2肉1剛剛好　「3少1多」享受美食無負擔

▲▼中秋節烤肉用新鮮蔬菜、水果搭配肉品、海鮮等原型食物，可避免過量而引起的消化不良以及胃脹氣，更有促進腸道健康的好處。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋月圓人團圓，烤肉賞月已成為國人中秋過節不可少的文化，在歡慶氛圍下多數人會因興致高昂而不小心攝取過多高油脂的肉品、加工食品，因此破壞了腸道中的好菌。提醒大家烤肉不能只烤「肉」，呼籲以二比一比例，用新鮮蔬菜、水果搭配肉品、海鮮等原型食物，因蔬菜、水果富含膳食纖維以及植化素有助於避免過量而引起的消化不良以及胃脹氣，更有促進腸道健康的好處。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，每年的八月、九月是花蓮文旦盛產的季節，花蓮縣社區營養推廣中心建議在烤肉中可加入柚子的元素，例如在家自製柚子烤肉醬、柚子醋都能讓烤肉食材產生不同的風味，柚子中含有柚皮素、維生素C都可以幫助身體抗氧化，輔助飲食中致癌物的排出。除了烤肉加入柚子的元素外，提供「聰明烤肉5撇步」，祝福花蓮鄉親健康過中秋。

(一) 蔬果加入烤肉串，促進消化不飽脹

不同顏色的蔬菜加入烤肉串中，不僅讓烤肉串色澤鮮豔又能增添口感，且蔬菜中具有豐富膳食纖維、植化素，可以幫助身體抗氧化與預防癌症的發生，除了烤肉串加蔬菜外，也可用生菜包肉取代土司夾肉的方式來增加蔬菜攝取量，進而達到飲食均衡及促進消化的效果。

(二) 自製水果沾醬料，增添風味抗氧化

利用柚子作為烤肉醬基底，再加入適量的蔥、薑、蒜、洋蔥等天然辛香料搭配醬油、白醋混合調整出最適合自己的口味，最後撒上含有柚子精油的柚皮屑更能增添醬料的層次。自製柚子烤肉醬料不僅能增添風味外也能減少沾醬中額外添加砂糖的量，且富含抗氧化物、維生素及礦物質，有助於降低烤肉中有害物質對身體的影響。

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(三) 利用水果來醃肉，烤肉不會硬邦邦

水果中含有酵素能將蛋白質分解並有助於肉質軟化，讓牙口不好的長輩能同享烤肉的樂趣，也能提升肉品的口感與風味。

(四) 善用烤箱、電烤盤，食物不再糙灰搭

利用家中的烤箱、電烤盤烤肉不只同樣擁有食物在烤盤上滋滋作響的聲音，也能使食材受熱均勻降低食物烤焦的風險，以及避免因木炭燃燒後灰燼附著於食材上，而吃入過多致癌物的風險。



(五) 無糖茶取代含糖飲料，清爽解膩無負擔

烤肉配上無糖茶，不僅能消除重口味下的油膩口感，也可以避免攝取過多的糖份，像是綠茶中的兒茶素是人體自由基的清除劑，具有良好的抗氧化能力。



花蓮縣社區營養推廣中心鼓勵大家中秋烤肉應掌握「少醬料、少加工、少飲料、多蔬菜」的「三少一多」原則，且自製「低鹽、低油」的燒烤醬，既美味又健康。中秋佳節吃月餅時，可搭配無糖飲品，在家則應適量運動，可以促進腸胃蠕動，讓您在歡慶中秋佳節的同時也能享受美食無負擔。