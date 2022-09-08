　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不能只烤肉！菜2肉1剛剛好　「3少1多」享受美食無負擔

▲▼中秋節烤肉用新鮮蔬菜、水果搭配肉品、海鮮等原型食物，可避免過量而引起的消化不良以及胃脹氣，更有促進腸道健康的好處。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

▲▼中秋節烤肉用新鮮蔬菜、水果搭配肉品、海鮮等原型食物，可避免過量而引起的消化不良以及胃脹氣，更有促進腸道健康的好處。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋月圓人團圓，烤肉賞月已成為國人中秋過節不可少的文化，在歡慶氛圍下多數人會因興致高昂而不小心攝取過多高油脂的肉品、加工食品，因此破壞了腸道中的好菌。提醒大家烤肉不能只烤「肉」，呼籲以二比一比例，用新鮮蔬菜、水果搭配肉品、海鮮等原型食物，因蔬菜、水果富含膳食纖維以及植化素有助於避免過量而引起的消化不良以及胃脹氣，更有促進腸道健康的好處。

▲▼中秋節烤肉用新鮮蔬菜、水果搭配肉品、海鮮等原型食物，可避免過量而引起的消化不良以及胃脹氣，更有促進腸道健康的好處。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）
   
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，每年的八月、九月是花蓮文旦盛產的季節，花蓮縣社區營養推廣中心建議在烤肉中可加入柚子的元素，例如在家自製柚子烤肉醬、柚子醋都能讓烤肉食材產生不同的風味，柚子中含有柚皮素、維生素C都可以幫助身體抗氧化，輔助飲食中致癌物的排出。除了烤肉加入柚子的元素外，提供「聰明烤肉5撇步」，祝福花蓮鄉親健康過中秋。
(一) 蔬果加入烤肉串，促進消化不飽脹
不同顏色的蔬菜加入烤肉串中，不僅讓烤肉串色澤鮮豔又能增添口感，且蔬菜中具有豐富膳食纖維、植化素，可以幫助身體抗氧化與預防癌症的發生，除了烤肉串加蔬菜外，也可用生菜包肉取代土司夾肉的方式來增加蔬菜攝取量，進而達到飲食均衡及促進消化的效果。
(二) 自製水果沾醬料，增添風味抗氧化
利用柚子作為烤肉醬基底，再加入適量的蔥、薑、蒜、洋蔥等天然辛香料搭配醬油、白醋混合調整出最適合自己的口味，最後撒上含有柚子精油的柚皮屑更能增添醬料的層次。自製柚子烤肉醬料不僅能增添風味外也能減少沾醬中額外添加砂糖的量，且富含抗氧化物、維生素及礦物質，有助於降低烤肉中有害物質對身體的影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中秋節烤肉用新鮮蔬菜、水果搭配肉品、海鮮等原型食物，可避免過量而引起的消化不良以及胃脹氣，更有促進腸道健康的好處。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）
(三) 利用水果來醃肉，烤肉不會硬邦邦
水果中含有酵素能將蛋白質分解並有助於肉質軟化，讓牙口不好的長輩能同享烤肉的樂趣，也能提升肉品的口感與風味。
(四) 善用烤箱、電烤盤，食物不再糙灰搭
利用家中的烤箱、電烤盤烤肉不只同樣擁有食物在烤盤上滋滋作響的聲音，也能使食材受熱均勻降低食物烤焦的風險，以及避免因木炭燃燒後灰燼附著於食材上，而吃入過多致癌物的風險。

▲▼中秋節烤肉用新鮮蔬菜、水果搭配肉品、海鮮等原型食物，可避免過量而引起的消化不良以及胃脹氣，更有促進腸道健康的好處。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）
(五) 無糖茶取代含糖飲料，清爽解膩無負擔
烤肉配上無糖茶，不僅能消除重口味下的油膩口感，也可以避免攝取過多的糖份，像是綠茶中的兒茶素是人體自由基的清除劑，具有良好的抗氧化能力。
 
花蓮縣社區營養推廣中心鼓勵大家中秋烤肉應掌握「少醬料、少加工、少飲料、多蔬菜」的「三少一多」原則，且自製「低鹽、低油」的燒烤醬，既美味又健康。中秋佳節吃月餅時，可搭配無糖飲品，在家則應適量運動，可以促進腸胃蠕動，讓您在歡慶中秋佳節的同時也能享受美食無負擔。

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
快訊／iPhone 13官網降價！　網驚喊：快搶庫存
56歲美魔女脫了！　41kg宜蘭辣曬比基尼
果粉無法接受！　iPhone 14系列「2大缺點」
「梅花」中秋逼近！估收假日轉中颱　1圖秒懂連假雨區變化
帥男醫清境野戰護理師！拍88張極樂照　正宮心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

恐誘發癲癇！雪隧暫緩「七彩情境燈」試辦　1前提下不排除再採用

魚肚粥賣260！阿堂鹹粥被狂刷負評　台南業者：原料價格已回跌

iPhone14「四機款怎麼挑」一圖秒懂　果粉搖頭：買這2支當盤子

「梅花」中秋夜逼近　估收假日增強轉中颱！1圖秒懂連假雨區變化

中秋連假首波車潮湧現！國5南下塞了　恐午夜才紓解

不能只烤肉！菜2肉1剛剛好　「3少1多」享受美食無負擔

家長注意！防疫新制下週上路　有同學確診「隔兩天再快篩」

台版哈利波特！北車「三又二分之一月台」新地標　老火車風華再現

入境3+4何時解除？李秉穎：現在本土疫情為主「我是覺得可以」

快訊／本土續破4萬？中秋連假倒數疫情走勢　指揮中心14:00說明

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

恐誘發癲癇！雪隧暫緩「七彩情境燈」試辦　1前提下不排除再採用

魚肚粥賣260！阿堂鹹粥被狂刷負評　台南業者：原料價格已回跌

iPhone14「四機款怎麼挑」一圖秒懂　果粉搖頭：買這2支當盤子

「梅花」中秋夜逼近　估收假日增強轉中颱！1圖秒懂連假雨區變化

中秋連假首波車潮湧現！國5南下塞了　恐午夜才紓解

不能只烤肉！菜2肉1剛剛好　「3少1多」享受美食無負擔

家長注意！防疫新制下週上路　有同學確診「隔兩天再快篩」

台版哈利波特！北車「三又二分之一月台」新地標　老火車風華再現

入境3+4何時解除？李秉穎：現在本土疫情為主「我是覺得可以」

快訊／本土續破4萬？中秋連假倒數疫情走勢　指揮中心14:00說明

快訊／鴻海電巴現身國慶影片！駕駛畫面全曝光、網友超驚艷

恐誘發癲癇！雪隧暫緩「七彩情境燈」試辦　1前提下不排除再採用

低碳時代、健康生活　清水服務區取得國道首張優良級空品標

一樣在西門町！成都楊桃冰新店面裝潢中　9月中下旬搬家

限量網路預約！　中華電信iPhone 14預購下午開跑

台灣遊客瀘定6.8地震被困海螺溝　換泳衣準備泡湯突地動山搖

宋慧喬、李敏鎬「全黑現身機場」行程曝光！　手中包款神呼應成行走畫報

彰化平交道號誌「連3天秀逗」！大村、花壇列車誤點　台鐵搶修中

停車場溺死兒最後遺言曝光！他開車門助母脫困　淚喊：媽，我愛你

50年前敦化北路「嫩照」曝光　台塑大樓整排都是草

生活熱門新聞

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

館長抓廖老大2000萬輸贏跳針論述妨害名譽

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」

懷上第4胎！20歲單親妹喊「增產報國」　她崩潰了

颱風梅花生成！中秋節挾雨襲北台

快訊／連假前變天！　2縣市大雨特報

掃地機器人開「抓姦模式」！床底吸出偷吃鐵證

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

見iPhone 14「沒1改變」　1族群搖頭不換了

好市多買美心月餅　人妻吃1口看這行字秒怒

比阿堂鹹粥料還多「140元海鮮神粥」曝光！網求地址

梅花估今生成！暴風圈侵襲率曝　1圖看各國模擬路徑

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

更多熱門

相關新聞

中秋連假首波車潮湧現！國5南下塞了　恐午夜才紓解

中秋連假首波車潮湧現！國5南下塞了　恐午夜才紓解

中秋3天連假明天(9/9)開跑，首波返鄉和出遊車潮今上午湧現，國5近11時南下出現塞車，南港到石碇車速降至20到40多公里，預估車多將至午夜才能紓解。

KOL搞怪文旦照　黃偉哲另類行銷引熱議

KOL搞怪文旦照　黃偉哲另類行銷引熱議

周玉蔻轟北市河濱禁烤肉「故意讓陳時中有壓力」

周玉蔻轟北市河濱禁烤肉「故意讓陳時中有壓力」

中秋連假要來了！今湧現首波返鄉出遊車潮　國道3地雷路段曝

中秋連假要來了！今湧現首波返鄉出遊車潮　國道3地雷路段曝

營養師揭「中秋三高危險食物」Top 3

營養師揭「中秋三高危險食物」Top 3

關鍵字：

中秋烤肉鮮蔬果比例2比13少1多美食負擔

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

娘家收回房子！婆婆提1要求「讓出荒廢老屋」網喊扯

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

新北14歲少年持槍搶銀樓　新莊夜衝白沙灣下手

女浪漫約炮一結束變調　遭7男性侵

iPhone14來了！蘋果發表會看這

福原愛被江宏傑踢爆說謊　日媒震驚「她態度無視」

更多

最夯影音

更多
見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝
情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面