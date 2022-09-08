好市多買美心月餅　人妻吃1口看這行字秒怒！2派人戰翻

▲好市多頗受國人喜愛。（圖／記者許宥孺攝）



記者崔子柔／綜合報導

中秋佳節將至，販售月餅禮盒的攤位隨處可見，一位人妻昨（7）日就在高雄好市多買了一盒美心月餅，到家就滿心期待地拆來吃，這才發現再過8天就過期了，但賣場卻沒有標明是即期品。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她昨天逛好市多採買中秋節要用的食品，看到美心月餅都在特價，就選了她最喜歡的口味買回家，也馬上拆來吃。

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原PO邊吃邊看外盒，才發現有效日期只到9月15日，但保存期限是88天，也就是說這盒月餅已經放置許久，賣場卻沒有標明是即期品，她還多買了一盒準備送禮，「這…這….這種禮盒我怎麼好意思送得出去」。

▲顧客發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，吸引超過2千人按讚，不少人認同原PO立場，留言表示，「總共可以88天不算短，覺得應該要標一下即期品」、「本來以為可以買來放著慢慢吃的，結果幾天就過期了，心情真的很不美麗啊」、「在特價的同時應該也要清楚標明是即期食品，這種連社區超市都辦得到的事好市多辦不到？」

不過也有人認為，就是因為即期品才會特價，「您知道今年中秋節是幾月幾號嗎？這個保存期限很合理啊，何況還有折扣」、「我以為買食品看有效日期是基本常識⋯買的時候花幾秒看一下，比回來時生氣的上網討拍實際多了」、「因為即期才有折扣啊不然呢？自己不看清楚還要打客服」、「自己不看保存期限還怪商家」。