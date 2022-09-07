快訊／今年第3團！美國會「情報小組」抵台　將討論台美關係、區域安全

▲美國眾議院軍事委員會情報小組副主席墨菲（Stephanie Murphy）率團訪台。（圖／外交部提供）



記者杜冠霖／綜合報導

繼美國眾議院議長裴洛西訪台後，今有第3團美國議員團抵台，美國眾議院軍事委員會情報小組副主席墨菲（Stephanie Murphy），率領7位眾議員，在今（7）日晚抵達台灣，美國在台協會AIT表示，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈 ，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

墨菲是美國國會首位越南裔女性議員，這次率領7位跨黨派議員訪問台灣，訪團成員包含，眾議員史考特·富蘭克林（Scott Franklin；共和黨籍佛羅里達州）、 眾議員凱利·凱赫勒（Kaiali’i Kahele；民主黨籍夏威夷州）, 眾議員喬·威爾森（Joe Wilson；共和黨籍南卡羅來納州）、眾議員安迪·巴爾 （Andy Barr；共和黨籍肯塔基州）、眾議員達雷爾·艾賽爾（Darrell Issa；共和黨籍加州）、眾議員克勞蒂亞·譚妮（Claudia Tenney；共和黨籍紐約州）以及眾議員凱特·侃麥克（Kat Cammack；共和黨籍佛羅里達州）

美國在台協會AIT表示，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環，訪問時間從9月7至9日。此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈 ，以及其他與雙方利益相關的重要議題。