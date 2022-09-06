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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

裝甲564旅夜間攻擊測考　展現部隊訓練成果

▲裝甲564旅夜間攻，迫砲發射照明彈拉開序幕

圖、文／軍聞社

陸軍裝甲564旅今日於三軍聯訓基地訓場，實施「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號旅夜間攻擊實彈測考」，官兵以高昂的戰鬥意志，順利展現訓練成果，同時驗證官兵夜間指管能力。 　

此次夜間操演在三軍聯訓基地訓場進行，操演以迫砲發射照明彈拉開序幕。隨後，接受實彈測考的官兵，在砲兵火力支援下，採交互掩護方式，向敵軍警戒部隊陣地前進，各式戰甲車沿戰術路線機動，迅速向敵目標發起攻擊，成功驅離敵警戒部隊，以利旅發起攻擊。

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