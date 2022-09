烏克蘭盼新英相共抗俄　誓奪回克里米亞籲當地備戰

▲澤倫斯基盼特拉斯合作挫敗俄侵略。(圖/路透)

文/中央社

烏克蘭總統澤倫斯基期盼,英國新首相特拉斯能夠共同合作,挫敗俄羅斯侵略。與此同時,烏克蘭當局宣示要奪回克里米亞,呼籲當地民眾備戰。

●澤倫斯基盼特拉斯合作挫敗俄侵略

英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)今天接受女王伊麗莎白二世任命,正式成為首相。澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示,期望特拉斯能幫助烏克蘭「挫敗」俄羅斯侵略。

法新社報導,澤倫斯基指出,「期待與特拉斯展開合作」。他說道:「我相信,我們能一同做更多的事情來保護我們的人民,並挫敗俄羅斯所有的破壞性嘗試。」

澤倫斯基還提到,「我們烏克蘭人非常瞭解她,她一直站在歐洲政壇的光明面…主要是維持我們的團結」。

●烏克蘭宣示將奪回克里米亞 籲當地民眾備戰



烏克蘭告訴遭俄羅斯吞併的克里米亞(Crimea)半島居民,鑒於基輔當局正推進大規模反攻計畫,要把俄軍逐出這塊遭占領的烏克蘭土地,當地民眾應備好防空洞並囤積物資。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)說:「我們要求遭(俄軍)占領地區的居民,包含克里米亞半島的居民,在終結占領舉措期間遵從(烏國)官員下達的建議。」

他在社群網站推特(Twitter)寫道:「特別是要準備防空洞、囤積物資、備有充足的水,並將行動電源充飽電。」

●普丁新外交政策方針 捍衛「俄羅斯世界」傳統



俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)批准基於「俄羅斯世界」概念的新外交政策方針。保守派思想家拿此一概念來合理化在國外進行干預,以支持俄語人士的行為。

路透社報導,普丁在俄羅斯—烏克蘭戰爭爆發6個多月後公布的31頁「人文政策」中指出,俄羅斯應「保護、捍衛和推進俄羅斯世界的傳統和理念」。

這項政策方針雖以軟實力策略的樣貌呈現,但載入圍繞俄國政治和宗教的官方政策理念中。這些理念為部分強硬派人士所用,合理化俄國入侵烏克蘭以及支持烏東親俄地區的作法。

▲札波羅熱核電廠。(圖/達志影像/美聯社)



●砲擊引火災 札波羅熱核電廠最後反應爐卸載



烏克蘭國家核電公司(Energoatom)表示,深陷困境的札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠最後一座運作中的反應爐已和電網切斷連接。

歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠近幾週來連遭砲擊,基輔和莫斯科相互指責對方發動攻擊,升高可能發生核事故的隱憂。

烏克蘭國家核電公司透過聲明表示,「由於砲擊引發火災,已將6號機組(反應爐)卸載,並與電網切斷連接」。

●出兵6個多月 英:俄尚未達成任何戰略目標



俄烏戰爭延燒至今超過6個月,英國防大臣華勒斯(Ben Wallace)表示,俄羅斯入侵烏克蘭以來,「尚未達成任何戰略目標」。

根據美國有線電視新聞網(CNN)報導,華勒斯表示,俄羅斯在戰爭中「持續喪失關鍵性裝備及人員」,而這些損失將對莫斯科未來的戰力造成長遠影響。

華勒斯在提供給下議院議員的聲明中提到:「估計至今已有超過2萬5000名俄羅斯士兵喪命,如果將被殺、受傷、俘虜以及數萬名逃兵加總起來,各類型人力損失已經超過8萬人。」

●俄副總理:對俄油價設上限 造成全球市場不確定



俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)表示,莫斯科對烏克蘭採取軍事行動後,七大工業國集團(G7)訂定俄國油價上限的計畫,將使全球市場陷入「不確定性」。

法新社報導,諾瓦克在與石油輸出國家組織和結盟油國(OPEC+)視訊會議後表示,「我們將研究市場形勢如何演變,因為存在許多不確定性」,尤其是「G7領袖關於限制俄羅斯石油價格的聲明」。

諾瓦克在國家通訊社塔斯社(TASS)發出的講話中補充說:「我們已同意每月繼續舉行一次會議,以便為市場提出最合理的解決方案。」

●報告:俄侵烏後 能源出口近5兆資金入袋



芬蘭一家智庫表示,俄羅斯入侵烏克蘭後的6個月內,能源出口額高達1580億歐元(約新台幣4兆8303億元),其中對歐盟出口占一半以上。

俄羅斯入侵烏克蘭後造成石油、天然氣和煤炭價格飆漲,研究機構「能源與清潔空氣研究中心」(Centre for Research on Energy and Clean Air,CREA )呼籲應對俄羅斯實施更有效的制裁。

CREA表示:「自俄國入侵烏克蘭以來,化石燃料出口為俄羅斯聯邦預算貢獻了將近430億歐元,這些資金助長俄國在烏克蘭的戰爭罪行。」

►竹炭過濾,為你保留最優質的純淨,炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」!買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完