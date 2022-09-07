烏克蘭盼新英相共抗俄　誓奪回克里米亞籲當地備戰

▲澤倫斯基盼特拉斯合作挫敗俄侵略。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基期盼，英國新首相特拉斯能夠共同合作，挫敗俄羅斯侵略。與此同時，烏克蘭當局宣示要奪回克里米亞，呼籲當地民眾備戰。

●澤倫斯基盼特拉斯合作挫敗俄侵略

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天接受女王伊麗莎白二世任命，正式成為首相。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，期望特拉斯能幫助烏克蘭「挫敗」俄羅斯侵略。

法新社報導，澤倫斯基指出，「期待與特拉斯展開合作」。他說道：「我相信，我們能一同做更多的事情來保護我們的人民，並挫敗俄羅斯所有的破壞性嘗試。」

澤倫斯基還提到，「我們烏克蘭人非常瞭解她，她一直站在歐洲政壇的光明面…主要是維持我們的團結」。

●烏克蘭宣示將奪回克里米亞 籲當地民眾備戰



烏克蘭告訴遭俄羅斯吞併的克里米亞（Crimea）半島居民，鑒於基輔當局正推進大規模反攻計畫，要把俄軍逐出這塊遭占領的烏克蘭土地，當地民眾應備好防空洞並囤積物資。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說：「我們要求遭（俄軍）占領地區的居民，包含克里米亞半島的居民，在終結占領舉措期間遵從（烏國）官員下達的建議。」

他在社群網站推特（Twitter）寫道：「特別是要準備防空洞、囤積物資、備有充足的水，並將行動電源充飽電。」

●普丁新外交政策方針 捍衛「俄羅斯世界」傳統



俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）批准基於「俄羅斯世界」概念的新外交政策方針。保守派思想家拿此一概念來合理化在國外進行干預，以支持俄語人士的行為。

路透社報導，普丁在俄羅斯—烏克蘭戰爭爆發6個多月後公布的31頁「人文政策」中指出，俄羅斯應「保護、捍衛和推進俄羅斯世界的傳統和理念」。

這項政策方針雖以軟實力策略的樣貌呈現，但載入圍繞俄國政治和宗教的官方政策理念中。這些理念為部分強硬派人士所用，合理化俄國入侵烏克蘭以及支持烏東親俄地區的作法。

▲札波羅熱核電廠。（圖／達志影像／美聯社）



●砲擊引火災 札波羅熱核電廠最後反應爐卸載



烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，深陷困境的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠最後一座運作中的反應爐已和電網切斷連接。

歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠近幾週來連遭砲擊，基輔和莫斯科相互指責對方發動攻擊，升高可能發生核事故的隱憂。

烏克蘭國家核電公司透過聲明表示，「由於砲擊引發火災，已將6號機組（反應爐）卸載，並與電網切斷連接」。

●出兵6個多月 英：俄尚未達成任何戰略目標



俄烏戰爭延燒至今超過6個月，英國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，「尚未達成任何戰略目標」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，華勒斯表示，俄羅斯在戰爭中「持續喪失關鍵性裝備及人員」，而這些損失將對莫斯科未來的戰力造成長遠影響。

華勒斯在提供給下議院議員的聲明中提到：「估計至今已有超過2萬5000名俄羅斯士兵喪命，如果將被殺、受傷、俘虜以及數萬名逃兵加總起來，各類型人力損失已經超過8萬人。」

●俄副總理：對俄油價設上限 造成全球市場不確定



俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，莫斯科對烏克蘭採取軍事行動後，七大工業國集團（G7）訂定俄國油價上限的計畫，將使全球市場陷入「不確定性」。

法新社報導，諾瓦克在與石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）視訊會議後表示，「我們將研究市場形勢如何演變，因為存在許多不確定性」，尤其是「G7領袖關於限制俄羅斯石油價格的聲明」。

諾瓦克在國家通訊社塔斯社（TASS）發出的講話中補充說：「我們已同意每月繼續舉行一次會議，以便為市場提出最合理的解決方案。」

●報告：俄侵烏後 能源出口近5兆資金入袋



芬蘭一家智庫表示，俄羅斯入侵烏克蘭後的6個月內，能源出口額高達1580億歐元（約新台幣4兆8303億元），其中對歐盟出口占一半以上。

俄羅斯入侵烏克蘭後造成石油、天然氣和煤炭價格飆漲，研究機構「能源與清潔空氣研究中心」（Centre for Research on Energy and Clean Air，CREA ）呼籲應對俄羅斯實施更有效的制裁。

CREA表示：「自俄國入侵烏克蘭以來，化石燃料出口為俄羅斯聯邦預算貢獻了將近430億歐元，這些資金助長俄國在烏克蘭的戰爭罪行。」

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