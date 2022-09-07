快訊／永和大哥狠殺肢解么弟　有逃亡、滅證之虞遭法院羈押

▲小弟慘遭大哥分屍，震驚社會。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳雕文、戴上容／新北報導

新北市永和區一名梁姓法警辭去工作，在家全心照顧9旬老母親多年，1日凌晨3點多突遭親哥持水果刀刺進心臟殺害，甚至殘忍剁下頭顱、雙手、右腳，並包成2大袋扔進垃圾車，只剩左腳在身上。梁嫌遭逮後坦承犯行，更在警詢時口出狂言，「活人比死人更可怕」，全案依殺人等罪嫌移送地檢署複訊，檢方訊後向法院聲請羈押，法院稍早也宣布梁男「有逃亡、滅證之虞」，因此對梁男羈押。

警方調查，73歲梁姓大哥1日殺害54歲胞弟後，立刻開始分屍工作，不僅殘忍剁下弟弟頭顱，還將雙手、右腳支解，並分成兩大袋丟入垃圾車，隨後拖著顯眼的紅色行李箱展開逃亡。

警方於昨日下午在台北市公館區一間超商將梁嫌逮捕，他隨即坦承犯案，而他在被警方押上車的過程中，頻頻提醒警方，「我還有一個包包，紅色的、裡面有鈔票的」，深怕自己隨身攜帶的16萬現金會不見。

據了解，梁嫌在警詢過程中表示，因積怨已久才痛下殺手，並且立即決定要分屍，期間更口出狂言，「活人比死人更可怕」，對弟弟是恨之入骨，恐怖心態也讓警方相當傻眼，全案依殺人、毀損屍體、棄屍等罪移送偵辦，而檢方訊後也向法院聲請羈押。

法院稍早也公布將對梁男羈押，法院表示，梁男涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，所犯屬最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，以其犯後之行跡，有事實足認有逃亡、滅證之虞，衡酌本案事涉人命，及其犯行對於社會之危害程度，認有羈押之必要，應予羈押。

▲永和分屍案，梁男大哥被移送地檢署偵辦，遭法院羈押。（圖／記者陳雕文翻攝）