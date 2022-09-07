　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎車回家休息…永和孝子睡夢中遭大哥殺害分屍　最後身影曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名法警辭去工作，在家全心照顧9旬老母親多年，1日凌晨3點多突遭親哥持水果刀刺進心臟殺害，頭部、雙手、右腳還被菜刀砍下，並包成2大袋扔進垃圾車，只剩左腳連在身上。警方調閱監視器，發現死者於上月30日晚間11點多進家門後再也沒出來，其背影也成生前最後身影。

▲▼永和男遭分屍,永和分屍案鑑識人員離開。（圖／記者陳以昇攝）

▲永和發生分屍命案，弟弟慘遭親大哥殺害，頭顱被當垃圾丟棄。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，73歲梁姓大哥1日殺害54歲胞弟後，立刻開始分屍工作，先是切下頭顱、打包丟進垃圾車，2日又將遺體左、右手及右腳肢解，晚間再丟入垃圾車，手段相當兇殘。

▲▼最後身影。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲死者騎車回家成為他的最後身影。（圖／記者陳雕文翻攝）

梁姓大哥於本月2日中午先拿2大袋垃圾出門，最後雙手空空返家，到了5日晚間6點多拖著行李箱離開住家坐公車逃往台北方向。到了本月6日下午4點多，警方於羅斯福路三段的超商逮捕梁姓大哥，他也坦承犯行，還解釋是弟弟欺負他、借錢不還、一人睡3個房間，積怨已久才動手。

▲▼棄屍畫面曝。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲凶手丟棄手腳等軀幹的畫面曝。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方回顧這起案件表示，因為梁姓大哥是透過步行再坐公車亂繞，其實行蹤非常難掌握，但他拉著顏色非常鮮紅的行李箱，擔心太過招搖才決定先寄放到超商，但這個舉動反而成為他落網的關鍵。訊後警方依殺人、毀損屍體、棄屍等罪移送偵辦。

整起事件時序如下：

08/31雙方因為4、5萬元的借錢問題發生爭吵

09/01 凌晨3時梁姓大哥趁么弟熟睡，持水果刀刺其心臟當場斃命，當天早上6點多切下頭顱，下午1點多，將頭打包丟進垃圾車

09/02早上6點多，梁姓大哥把左右手跟右腳支解，晚上7點多，再打包丟垃圾車

09/05下午5點多，死者的社區大學同學報案協尋，梁姓大哥於晚上6點多走回家時看到警方在家門前，匆忙離開並露宿公館

09/06早上7點多，梁姓大哥先去羅斯福路三段244巷的超商寄放行李，再跑去三重、北車亂繞，想趁機擺脫警方追緝，最後又回到羅斯福路想取行李時被埋伏警方當場逮捕

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
熱帶低壓生成！最快今成颱「梅花」　不排除靠近台灣
LIVE／連千毅交保被押走竟因刑警怕了　楊丞琳現身！鳳梨、內
ET民調／台灣人想飛了！　解封後「最想去2國家」
2024找郭台銘、侯友宜搭檔？　柯文哲：都好啦
「連千毅絕對賠不出來！」　律師曝3點慘況：不如直接認罪
對弟弟恨之入骨！　永和大哥「剁頭分屍」怒喊：活人比死人可怕
Melody健檢被告知「可能有鼻咽癌」！　暴瘦5kg：我還有
轟楊丞琳風向變了！　鳳梨PO「一張照片」衰挨罵
快訊／太魯閣事故49死　交通部次長祁文中等3人遭彈劾
快訊／殺警案迅速起訴兇嫌！　台南地檢署14:30說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

代操外匯保證金「5年吸金30億」　寰宇龍騰董座落跑遭通緝

大眾投控假交易「內控外貸」賺匯差　王永慶女婿父子緩起訴

夫妻都O型卻生出A型女兒　丈夫告醫院搞烏龍害離婚！免賠理由曝

對弟弟恨之入骨！永和大哥殘忍「剁頭分屍」怒喊：活人比死人可怕

「我是她男朋友你找她幹嘛」　警神回一句...成功阻詐400萬

台東男辱罵「討客兄」挨告　女依「台灣罵人價目表」求償16萬　

中信兄弟詹子賢球棒被偷　屏東警將傳貨運司機到案...竊盜罪移送

快訊／台南殺警案偵結起訴兇嫌！　檢方1430記者會說明

台中情侶到墾丁秘境浮潛「離奇雙亡」！家屬哀慟：說好會回來的…

直播天王超掉漆！連千毅賣NFT出事狼狽上銬　銷售業績曝光

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

代操外匯保證金「5年吸金30億」　寰宇龍騰董座落跑遭通緝

大眾投控假交易「內控外貸」賺匯差　王永慶女婿父子緩起訴

夫妻都O型卻生出A型女兒　丈夫告醫院搞烏龍害離婚！免賠理由曝

對弟弟恨之入骨！永和大哥殘忍「剁頭分屍」怒喊：活人比死人可怕

「我是她男朋友你找她幹嘛」　警神回一句...成功阻詐400萬

台東男辱罵「討客兄」挨告　女依「台灣罵人價目表」求償16萬　

中信兄弟詹子賢球棒被偷　屏東警將傳貨運司機到案...竊盜罪移送

快訊／台南殺警案偵結起訴兇嫌！　檢方1430記者會說明

台中情侶到墾丁秘境浮潛「離奇雙亡」！家屬哀慟：說好會回來的…

直播天王超掉漆！連千毅賣NFT出事狼狽上銬　銷售業績曝光

《小女子》宋仲基客串最帥櫃哥　金高銀「水晶鞋」真實品牌、細節曝光

台東土水繪本親子說故事活動　第3場次報名開始

寶寶被罵含淚哭訴！貓保母「摸頭秀秀」狠瞪鏟屎官：別欺負小孩

「海鮮是可以宴客那種」　沈政男挺楊丞琳：她說的是貧窮滋味

推動EQ教育　台東教育處培育進修雙管齊下...培養孩子社交力

試・開箱／精華總浮在肌膚表面難吸收？靠前導水立刻注入滿滿彈潤感

住進花蓮最美遊船飯店！獨享落羽松秘境　送早、晚餐

想買嗎？葉總俏皮秀「碼表抱枕」　龍象大戰商品搶先曝光

藍世聰不相挺　黃珊珊不為難朋友：開心選舉快樂投票就好

代操外匯保證金「5年吸金30億」　寰宇龍騰董座落跑遭通緝

社會熱門新聞

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

永和男肢解親弟丟垃圾車　殘肢恐已燒毀

連千毅變身假貨天王！買NFT換名錶　警：全是假的

松山性侵狼2年犯案6次　媽媽哭求法官收押

黑衣人「近身恐嚇」新北議員　強討8千萬直擊

網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨

永和分屍案　兄弟姊妹：大哥不管老母

孝子遭分屍招魂　警巧合逮凶手

即／連千毅涉NFT洗錢！檢諭令20萬元交保

更多熱門

相關新聞

高雄2車驚天一撞！箱型車失控衝民宅側翻

高雄2車驚天一撞！箱型車失控衝民宅側翻

高雄市阿蓮區昨(6日)發生一起車禍，一部紅色自小客車與一部銀色廂型車發生擦撞，銀色廂型車失控衝進民宅，側翻於門口，所幸駕駛僅受輕傷，自行爬出車外。

深夜摸進民宅被逮　男：被推進來的

深夜摸進民宅被逮　男：被推進來的

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

永和大哥分屍弟弟：他欺負我！　破案關鍵曝

永和大哥分屍弟弟：他欺負我！　破案關鍵曝

今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝

今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝

關鍵字：

孝子永和分屍最後身影分屍影音

讀者迴響

熱門新聞

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

13歲童被媽媽逼運動！跳繩5分鐘半身癱瘓

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

連千毅娜美妻「說個笑話」首發聲！

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面