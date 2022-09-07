騎車回家休息…永和孝子睡夢中遭大哥殺害分屍　最後身影曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名法警辭去工作，在家全心照顧9旬老母親多年，1日凌晨3點多突遭親哥持水果刀刺進心臟殺害，頭部、雙手、右腳還被菜刀砍下，並包成2大袋扔進垃圾車，只剩左腳連在身上。警方調閱監視器，發現死者於上月30日晚間11點多進家門後再也沒出來，其背影也成生前最後身影。

▲永和發生分屍命案，弟弟慘遭親大哥殺害，頭顱被當垃圾丟棄。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，73歲梁姓大哥1日殺害54歲胞弟後，立刻開始分屍工作，先是切下頭顱、打包丟進垃圾車，2日又將遺體左、右手及右腳肢解，晚間再丟入垃圾車，手段相當兇殘。

▲死者騎車回家成為他的最後身影。（圖／記者陳雕文翻攝）

梁姓大哥於本月2日中午先拿2大袋垃圾出門，最後雙手空空返家，到了5日晚間6點多拖著行李箱離開住家坐公車逃往台北方向。到了本月6日下午4點多，警方於羅斯福路三段的超商逮捕梁姓大哥，他也坦承犯行，還解釋是弟弟欺負他、借錢不還、一人睡3個房間，積怨已久才動手。

▲凶手丟棄手腳等軀幹的畫面曝。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方回顧這起案件表示，因為梁姓大哥是透過步行再坐公車亂繞，其實行蹤非常難掌握，但他拉著顏色非常鮮紅的行李箱，擔心太過招搖才決定先寄放到超商，但這個舉動反而成為他落網的關鍵。訊後警方依殺人、毀損屍體、棄屍等罪移送偵辦。

整起事件時序如下：

08/31雙方因為4、5萬元的借錢問題發生爭吵

09/01 凌晨3時梁姓大哥趁么弟熟睡，持水果刀刺其心臟當場斃命，當天早上6點多切下頭顱，下午1點多，將頭打包丟進垃圾車

09/02早上6點多，梁姓大哥把左右手跟右腳支解，晚上7點多，再打包丟垃圾車

09/05下午5點多，死者的社區大學同學報案協尋，梁姓大哥於晚上6點多走回家時看到警方在家門前，匆忙離開並露宿公館

09/06早上7點多，梁姓大哥先去羅斯福路三段244巷的超商寄放行李，再跑去三重、北車亂繞，想趁機擺脫警方追緝，最後又回到羅斯福路想取行李時被埋伏警方當場逮捕