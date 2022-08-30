台中公車站見「整排電梯鈕」好謎！用途揭曉　網喊長知識：太酷了

記者曾筠淇／綜合報導

「電梯按鈕」怎麼出現在這裡？很多人上班、上學都會搭公車，若要攔車勢必得伸手揮一揮讓司機看到。不過，網友「幹話人傑森」日前在台中等公車時，卻發現站牌旁有一整排按鈕，「我是台北來的土人！」按鈕功用曝光後，也讓一票網友直喊長知識。

「幹話人傑森」在TikTok上貼出影片直呼，「哇X！台中的公車按鈕攔車，不用出去舉手！我是台北來的土人。」他也在影片的標題處寫下，「太神啦～土包子生平第一次」。

從「幹話人傑森」貼出的影片可見，這個站牌有一整排按鈕，每個鈕旁邊都有相對應的號碼，民眾只要依自己要搭乘的路線號碼按下去，公車就會往路邊停靠，非常方便。

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▲公車候車亭有整排按鈕。（圖／網友「幹話人傑森」授權引用）

貼文曝光後，也有一票網友訝異表示，「我台中人！我以為是電梯」、「這個我也沒看過，但真的按了會停車嗎」、「欸等等！我真的是台中人嗎」、「我出生在台中，都不知道有這個」、「看起來好像很方便」、「哇～太酷了」、「第一次看到這東西」、「這個設計真的很棒耶」。

另外也有網友回應，「因為很多人都用眼神攔車」、「我台中人，按了之後沒停」、「在台中好像只有在文心路看過」、「比較大條的路才有」、「文心路那一條的公車站都有這個」。

▲台中部分候車亭有建置無障礙候車服務燈系統。（圖／台中市政府交通局提供）

針對按了鈕卻沒停的留言，「幹話人傑森」也向記者表示，「我實測這公車按鈕發現，有時候公車司機看不清楚不一定會停車」，且台中只有部分車站才有這個鈕。不過他也發現，這按鈕旁邊有「盲人觸覺點字」，能有效幫助視障者攔車。

事實上，台中市政府交通局先前就曾表示，考量到輪椅族、年長者搭公車的需求，所以在中清、北屯、崇德、文心、忠明、復興及五權7條路線上陸續建置「無障礙後車服務燈系統」，並於候車亭設置路線按鈕或鍵盤供民眾選擇公車路線。該服務燈除了不用招手外，公車駕駛也能在遠處看到亮燈、提早準備靠站。

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