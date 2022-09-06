學生不讓博愛座阿伯森氣氣！打電話給學校狂轟　南一中回應了

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

有網友在臉書《爆料公社》中貼出一段影片，表示在台南紅幹線公車上有一名阿伯，堅持要一名坐在博愛座上的台南一中學生讓出博愛座，口中還念念有詞，但學生低頭滑手機無視阿伯，讓阿伯氣得打電話向南一中校方投訴。針對此事，台南一中回應表示，校規中並無對學生不讓出博愛座有規定懲處，但會加強宣導。

從影片中可見一名阿伯站在坐著的學生面前，不停要求學生讓出博愛座，但座位上的學生低著頭滑手機，並未理會，阿伯事後氣到直接撥電話給南一中校方飆罵，他先是自稱68歲，接著直接唸出學生制服上的學號跟姓名，並對著電話說「都跟你們（校方）說了，他們還是照樣坐著！」、「不希望台南的孩子是這樣子」，要求南一中對學生做出懲處，但鏡頭一轉，其實在阿伯正後方就有空著的座位。

▲阿伯在台南公車上要求南一中學生讓出博愛座，還打電話給學校抱怨。（圖／翻攝爆料公社）



台南一中校長室秘書林皇德回應表示：「校方若接到民眾投訴，會轉相關處室單位處理說明，但對學生不讓出博愛座，校規並無任何懲處規定，但會加強宣導，並納入相關課程中讓學生討論。」

林秘書也說，他身為國文教師也曾以此議題讓學生作文，讓學生以各種不同角度去思考這個議題，以不同的觀點，去看如何做比較好，這比單純道德勸說比較有用。

畫面放上網路後，多數網友也力挺南一中學生，紛紛留言表示「這麼超級有力量罵人的，還需要讓座位喔」、「支持學生！！座位是給需要的人，而不是給老的人，何況一直在那邊吵影響的全車的人，要座位後面就可以直接坐」、「明明有位子何必情緒勒索」、「學生EQ很好！被這樣公開辱罵那麼久都沒有做出失格的舉動，值得鼓勵」。