家裡開營造公司！妹子家產上億卻母胎單身　網見1點：父母有問題

▲原PO嘆遇不到真愛。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者朱祖儀／綜合報導

應該要為了自己而活！一名女網友表示，她家裡非常有錢，從小就過著富裕的生活，體重也因此不斷上升，可是父母卻要求她別減肥，否則遇不到真心喜歡她的人。但照著父母的說法生活，她到22歲仍是母胎單身，不禁埋怨「家產上億卻沒真愛」。不少人看到後，紛紛勸說「為了健康還是減肥吧！」

原PO在「Dcard」發文表示，他們家在台北有好幾塊土地跟建物，父母是經營營造公司的，她從小就過著衣食無憂的生活，每天三餐也都吃著山珍海味，結果體重跟著直線飆升，一路到了90公斤。不過父母卻勸她不要減肥，「這樣如果還有男生愛你才是真愛，（之後）再減肥就好了」。

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原PO表示，沒想到照著這樣的做法，讓她到了22歲都還沒有交過另一半，直呼「真的好難過」，加上因為是獨生女，也沒有其他兄弟姐妹可以分享心事，讓她覺得更孤單。可是也不敢告訴其他人，因為父母從小就叫她不能把家世告訴別人，很擔心其他人是以錢為目的才喜歡她的，讓她不知道該怎麼辦。

▲不少人勸原PO先減肥。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少人看到後紛紛表示，「先不說找不找到真愛吧，擁有一個健康的身體豈不更重要嗎」、「對方愛不愛你這是被動且需用心觀察的，但我們都要愛自己是必須的」、「胖歸胖，也要把外表打理好，如果外表或個性讓人不想靠近，就不可能會有人會發現你的內在」、「我覺得你先減肥運動讓自己變得更好，不管有沒有遇到真愛這樣的體重對身體也不好，為了自己不是為了別人」、「重點是不健康，先減肥吧，找另一半的部分妳可以選擇先低調，之後再讓他知道妳的家世」。

也有人點出父母的說法有問題，「別聽你爸媽的，認真覺得為了健康你應該減肥。現在你是還年輕沒感覺，等到接近30歲，你開始就會慢慢的有感，身體毛病一堆，過了30身體不舒服的部分就會更明顯，為了健康你應該堅持瘦身」、「再繼續被父母掌控，不有自己的主見活出自我，你年過三十還這樣就真的只剩錢了」、「做自己想做的就好，別管父母想啥了」、「搞不懂你爸媽什麼邏輯，瘦下來讓自己健康又自信不好嗎」、「無意冒犯，但你父母真的怪怪的，肥胖會造成很多負擔而且對健康有害，不是說叫妳一定要變苗條什麼的，胖可以但真的不能太病態」。